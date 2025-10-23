Iván Villazón canta salsa y Willy García ahora canta merengue?

Iván Villazón, una de las voces más emblemáticas del vallenato, cierra el año con dos colaboraciones que prometen marcar un hito en la música tropical.

En una apuesta por la fusión de géneros, Villazón se une al salsero Willy García y al merenguero dominicano Sergio Vargas para presentar dos canciones que celebran su trayectoria y su cumpleaños este sábado 25 de octubre.

El primer lanzamiento será el sencillo ‘Solo me importas tú’, una composición romántica de José Luis Daza que mezcla el alma del vallenato con el sabor de la salsa.

Este feat con Willy García estará disponible desde la medianoche del viernes 24 de octubre, justo a tiempo para que el Villazonismo celebre el cumpleaños de “La Voz Tenor del Vallenato”.

La canción, ha generado gran expectativa en la industria musical por la unión de dos talentos colombianos de alto calibre.

Pero la fiesta no termina ahí. En la primera quincena de noviembre, Villazón presentará ‘Noticias’, una colaboración con Sergio Vargas que transforma un vallenato alegre en un merengue vibrante, ideal para encender los carnavales. Esta segunda entrega promete conquistar tanto a los seguidores del vallenato como a los amantes del merengue dominicano, consolidando a Villazón como un artista versátil y abierto a nuevas sonoridades.

Ambas producciones fueron grabadas en LD Luifer David Studios en Barranquilla, bajo la dirección musical de Luifer David. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Fernando Mercado y Luifer David, mientras que la producción general fue responsabilidad de Inversiones Artísticas Valdupari.

Con estos lanzamientos, Iván Villazón no solo celebra su cumpleaños, sino que reafirma su compromiso con la evolución del vallenato, explorando nuevas fusiones sin perder la esencia que lo ha convertido en leyenda.

Salsa, merengue y vallenato se unen en una propuesta fresca, emotiva y festiva que promete conquistar audiencias en Colombia y más allá.