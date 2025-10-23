Hoy Premios Billboard 2025: una noche de leyendas, estrenos y nuevos íconos latinos

Este jueves 23 de octubre, el James L. Knight Center de Miami se convierte en el epicentro de la música latina con la celebración de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, transmitidos en vivo por Telemundo, Universo, Peacock y Telemundo Internacional para toda América Latina y el Caribe.

La ceremonia, conducida por la cantautora colombiana Goyo y el presentador mexicano Javier Poza, promete una noche inolvidable con actuaciones explosivas, estrenos mundiales y reconocimientos históricos. El evento inicia a las 7PM/6C con la alfombra roja y continúa a las 8PM/7C con la gala principal.

Le puede interesar: Iván Villazón canta salsa y Willy García ahora canta merengue?

Bad Bunny lidera la lista de nominaciones con 27 menciones, estableciendo un récord en la historia de los premios. Además, recibirá el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21, reconociendo su impacto global y su dominio en las listas de Billboard.

Uno de los momentos más esperados es el regreso de Daddy Yankee, quien vuelve a los escenarios tras su retiro para presentar en vivo su nuevo sencillo “Sonríele”, en lo que promete ser una actuación cargada de emoción y nostalgia.

El merenguero Elvis Crespo será homenajeado con el Premio Billboard Salón de la Fama, celebrando su trayectoria de casi tres décadas. Compartirá escenario con Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra en un popurrí que fusiona tradición y modernidad.

También se entregarán reconocimientos especiales a Laura Pausini, quien recibirá el Premio Billboard Ícono, y a Peso Pluma, galardonado con el Premio Vanguardia por su innovación en el regional mexicano.

El espectáculo contará con presentaciones de Carlos Vives, Emilia, Ozuna, Grupo Frontera, Danny Ocean, Olga Tañón, Netón Vega, NXNNI, Musza, Beéle, Xavi y muchos más, mostrando la diversidad y fuerza de la música latina actual.

Los Premios Billboard 2025 celebran no solo a los grandes del presente, sino también a los nuevos talentos que están transformando el panorama musical. Esta noche, la música latina escribe una nueva página de su historia.