Don Tetto estrena ‘No quiero nada que no seas tú’ y se prepara para su concierto en Bogotá

La banda colombiana Don Tetto inicia el 2026 su ciclo de lanzamientos con el estreno de su sencillo ‘No quiero nada que no seas tú’, una canción producida por la propia agrupación en colaboración de Daniel Cadena. Dicho tema es el primer adelanto de su sexto álbum de estudio, el cual está previsto salir a finales de este año.

‘No quiero nada que no seas tú’, propone un sonido rockero pero fresco diseñado bajo un ritmo para disfrutar. En diálogo en Lo Más Caracol, el vocalista de la banda Diego Pulecio explicó que la letra busca conectar con quienes han dejado atrás las relaciones pasajeras:

“Queríamos expresar ese sentimiento de todas esas personas que están agotadas de las relaciones tóxicas, temporales y que quieren entregar su amor a esas personas que de verdad quiere estar y de alguna manera estar tranquilo”, aseguró Pulecio.

Dicho lanzamiento llega en un momento de buena acogida para el cuarteto. Por un lado, estarán en los Premios Nuestra Tierra en mayo, realizarán una gira en Australia en el mes de junio y en septiembre participarán en el Van Warped Tour 2026.

Ahora bien, el sencillo también llega como regalo para sus seguidores y fans antes de su concierto el sábado 23 de mayo en el Movistar Arena en Bogotá, en el que la banda celebrará su consolidación como referente del rock alternativo en el país con un pequeño museo sobre la trayectoria de Don Tetto.

‘No quiero nada que seas tú’, está disponible en todas las plataformas musicales. La boletería y fechas de giras y eventos se puede encontrar consultar en el sitio oficial de la agrupación.