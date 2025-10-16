Llega a los cines de Colombia ‘Jesús luz del mundo’, una película para toda la familia

Desde este 16 de octubre, llega a todas las salas de cine de Colombia ‘Jesús luz del mundo’. Una historia animada basada desde la perspectiva del apóstol Juan cuando era niño. Esta cuenta la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Esta producción reúne talento latinoamericano con voces en español de reconocidas figuras de la música, el cine y contenido digital. Además, cuenta con la experiencia de animadores de Disney de películas como El Rey León y Mulán entre otras.

Una de las voces participantes del filme es la de actor colombiano Sebastián Caicedo, reconocido por trabajar en series como El señor de los cielos y El Chema. Sin embargo, hace tres años llegó a su vida el acompañamiento de Dios, puesto que en su camino le llegaron oportunidades de hacer nuevos proyectos.

En diálogo con Lo Más Caracol, Sebastián quien interpreta al apóstol Pedro, contó cómo fue su proceso de hacer doblaje para ‘Jesús luz del mundo’, “fue un algo muy bonito y retador, encontrarle el tono al personaje era complicado, además porque fue mi primer doblaje. Con el tiempo lo empecé admirar, me divertí como niño, lloré, reí y estoy seguro que tocará a millones de corazones para conocer el amor de Jesús”, aseguró Sebastián.

Actualmente, el actor vive una nueva etapa en su vida, su propósito ha sido servir a Dios a través de sus dones y talentos en el mundo artístico, utilizando su carrera para inspirar y transmitir mensajes de esperanza, fe y transformación.

‘Jesús luz del mundo’, es una cinta animación dibujada a mano en el que conserva su belleza a lo largo de décadas. Un dato, lo que se recolectará en la taquilla será donado para doblar la película en más de 100 idiomas y llevar el mensaje al mundo entero.