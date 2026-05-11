¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Colombia en 2026? ¡Pilas! Se aproxima la fecha oficial

Así como a lo largo del año cada mes trae consigo una fecha especial que se celebra en dicho periodo de tiempo en el país, junio no es la excepción. Dado que con la llegada del sexto mes del año llega una de las celebraciones más esperadas por las familias en Colombia, el Día del Padre.

Esta celebración tiene como objetivo homenajear y reconocer la labor de aquellas personas que llevan a cabo la paternidad de forma responsable, amorosa y de manera presente en la vida de los hijos e hijas.

Origen de la celebración del Día del Padre

En 1909, a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, la integrante de la iglesia metodista de la ciudad de Spokane, en Washington D.C., Sonora Smart Dodd, decidió impulsar la idea de establecer un día en el calendario para celebrar la vida de los padres de familia. Esta idea se originó con la intención de homenajear la historia de su propio padre, William Jackson Smart, quien fue un veterano de guerra que asumió la crianza de sus hijos.

La propuesta fue tomando fuerza a lo largo de los años y en 1972 se oficializó como una celebración en el país norteamericano. La tradición se popularizó a tal nivel que dicha idea comenzó a extenderse a nivel mundial, incluido Colombia. El homenaje que se realiza de forma anual comenzó a llevarse a cabo entre las familias de forma progresiva, hasta que la celebración se implantó en espacios tales como colegios, empresas e incluso medios de comunicación.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Colombia?

En Colombia no existe día enumerado para la celebración del Día del Padre, como sucede de igual forma en casos como el Día de la Madre, que se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Esta fecha especial, en Colombia se celebra el tercer domingo del mes de junio, lo que significa que, en 2026, caerá el domingo 21.

Esta fecha da lugar durante el sexto mes del año; dicho lapso de tiempo cuenta con 3 festivos:

Lunes 8 de junio : Corpus Christi

: Corpus Christi Lunes 15 de junio : Día del Sagrado Corazón de Jesús

: Día del Sagrado Corazón de Jesús Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Lo que significa que las familias colombianas también cuentan con la opción de organizar viajes durante el mes de junio para celebrar el Día del Padre y homenajear a los hombres que cumplen con esta labor.

Costumbres del Día del Padre en Colombia

En países como Colombia, esta fecha especial no cuenta con un manual de celebración fijo de cómo las familias tienen que homenajear a sus padres. Por el contrario, la nación es reconocida por tener diferentes opciones de planes para celebrar el Día del Padre, así como ideas de regalo para entregar a las personas que cumplen esta labor.

De igual forma, existen distintas tradiciones para el suministro de los regalos durante el Día del Padre en Colombia: una de ellas es la elaboración y entrega como detalle de manualidades por parte de los hijos que aún se encuentren en el colegio. Como también se considera tradición, la entrega de ropa o salidas a almorzar en los distintos restaurantes que hay en el país como obsequio durante la celebración del Día del Padre.

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