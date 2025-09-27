Aterciopelados llega a Chía, Bucaramanga y Villavicencio con ‘Genes Rebeldes Tour’

En el mes de abril la icónica banda colombiana Aterciopelados, conformada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago lanzaron su décimo álbum ‘Genes Rebeldes’, un disco que reúne en trece canciones la fusión de raíces culturales, reflexiones personales y visiones futuristas. Reafirmando así, su posición como pioneros y renovadores del rock en español.

Aterciopelados desde el 2024 fue presentando temas como “Agradecida”, un vals y rock alternativo con la colaboración del legendario Gustavo Santaolalla, que sirvió como antesala para su álbum.

En diálogo con Caracol Radio, la cantante de Aterciopelados Andrea Echeverri contó como fue el desarrollo del disco ‘Genes Rebeldes’. “Es un álbum ecléctico, tenemos canciones de diferentes épocas, ritmos y temas de la cotidianidad, fue un trabajo arduo porque tiene una referencia musical de Atercio de años anteriores de una manera innovadora. Además, quisimos meterle humor y no regaños”, aseguró Andrea.

Ahora, este disco estuvo acompañado de una gira por Ecuador, México, España y Estados Unidos. Colombia no se quedó atrás, puesto que el dúo colombiano se presentará el 24 de octubre en el Teatro Santander de Bucaramanga, el 25 de octubre en el Teatro Jorge Arango Tamayo de la Universidad UNICOC Chía y el 20 de noviembre en Capachos, Villavicencio.

‘Genes Rebeldes Tour’, será un espectáculo cargado de nuevas composiciones que reflejan la evolución artística de Aterciopelados, pero también promete ser un viaje sensorial con clásicos como “Florecita Rockera”, “Cosita seria”, “Baracunatana”, “Rompecabezas” y “Bolero Falaz”, entre muchas más.