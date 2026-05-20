La empresaria Luisa Chimá debuta en el mundo de la música como DJ

La empresaria colombiana Luisa Chimá, conocida por su trayectoria en el sector cosmético, comenzó una nueva etapa profesional en la música electrónica, sumándose a una industria que mantiene un crecimiento sostenido a nivel global.

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Su incursión se da en un contexto en el que el sector de entretenimiento y medios proyecta ingresos cercanos a los US 3.5 billones de aquí al 2029, de acuerdo con la firma internacional de consultoría PwC en su estudio Global Entertainment & Media Outlook 2025–2029. Dentro de ese panorama, la música en vivo y las experiencias digitales continúan ganando relevancia.

En entrevista con Caracol Radio la empresaria indicó que: “hace aproximadamente 14 años comencé a emprender y ya tengo varias marcas posicionadas, en ese proceso empecé a delegar y tuve más tiempo libre, como no me gusta estar tan libre inicié en el proceso de capacitarme para ser dj y me encantó. Comencé a prepararme con clases de mezcla y demás, aquí voy construyendo ese camino”.

Agregó que la música electrónica es una de sus favoritas, por ello, cuando quiso entrar al mundo de la industria musical decidió hacerlo por este género que tanto admira.

Producción musical:

Al ingresar a este mundo de la música electrónica algo importante es la producción musical, la empresaria indicó que: “Es algo que no se aprende en solo un año, estoy estudiando y a la semana tengo varias clases, estoy muy juiciosa aprendiendo demasiado”.

Eventos recientes:

Luisa Chimá ha participado recientemente en eventos como Ancestral Brunch Fest y Buena Vida Beach, donde ha presentado sets enfocados en géneros como techno, house y electro house. Su propuesta se centra en generar experiencias sensoriales y una conexión directa con el público.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención en esta nueva faceta fue una presentación aérea sobre Guatapé, en la que llevó su música a bordo de un helicóptero, explorando formatos poco convencionales dentro de la escena electrónica.

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“La música se ha convertido en una forma de expresión que me permite conectar desde otro lugar con las personas”, señaló la empresaria sobre este proceso.

Su llegada a la música también refleja una tendencia creciente en la que perfiles empresariales incursionan en industrias creativas, integrando negocio, cultura y entretenimiento. Este fenómeno ha cobrado fuerza en América Latina, impulsado por el auge de plataformas digitales y el desarrollo de la economía creativa.

Aunque continúa al frente de su grupo empresarial con presencia en mercados internacionales, esta nueva faceta abre un frente adicional en su trayectoria, ahora vinculada a la música y las experiencias en vivo.

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