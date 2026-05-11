Leire Martínez llega por primera vez a Colombia en solitario: Estos son sus conciertos en el país

Leire Martínez llega por primera vez a Colombia en solitario: Estos son su conciertos en el país

La cantante española Leire Martínez, conocida por su trayectoria como vocalista de La Oreja de Van Gogh, anunció sus primeros conciertos en solitario en Colombia. La artista se presentará este 14 de mayo de 2026 en el Teatro El Tesoro de Medellín y al día siguiente, el 15 de mayo estará en el Astor Plaza de Bogotá, como parte de su gira internacional “Aquella Niña Tour”.

Este esperado reencuentro con el público colombiano llega tras el lanzamiento de su álbum debut, “Historias de aquella niña”, un trabajo que marca una nueva etapa artística en su carrera.

El show propone un recorrido emocional en el que Leire Martínez conecta las canciones de su nuevo álbum con versiones renovadas de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, en un formato sin pausas ni divisiones, donde el pasado y el presente conviven sobre el escenario. La propuesta combina pop contemporáneo, guitarras y una fuerte carga interpretativa centrada en la voz.

El disco está compuesto por once canciones y un bonus track, con sencillos destacados como: “Mi nombre”, “Tres deseos”, “No se me da bien odiarte” (con Edurne) y “Tonto por ti” (con Abraham Mateo), además de colaboraciones con Miranda! y Andrés Suárez.

La artista ha indicado que: “Volver a Latinoamérica y reencontrarme con el público que siempre me ha hecho sentir en casa es uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa. Cantar estas nuevas canciones junto a vosotros será algo mágico”, expresó la artista.

Luego de casi 17 años con La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha retomado su camino en la música con un disco debut en el que ha experimentado nuevos sonidos y la composición de sus propias canciones. Su última vez en Colombia como integrante de la banda, fue en el año 2017, ahora regresa con más fuerza estrenando música.