Las 10 canciones más icónicas de Totó la Momposina para recordarla tras su muerte: Letra y video

Imagen de Totó la Momposina en un estudio para grabar una canción (Crédito: Colprensa). / Externos

Este martes 19 de mayo, Colombia recibió la triste noticia del fallecimiento de Sonia Bazanta Vides a los 85 años, conocida también por su nombre artístico, Totó la Momposina.

Su legado y obra siempre fueron en honor a la cultura caribe colombiana, llevando los vestidos coloridos, las maracas y el ritmo de los tambores que acompañaron su voz. Gracias a su talento logró llevar la cumbia a todo el mundo, siendo uno de sus momentos más icónicos la ceremonia de entrega del Nobel de Literatura a su amigo Gabriel García Márquez.

Aquí, en Caracol Radio, se hace un sentido homenaje a su vida y obra, que sigue marcando los sonidos latinoamericanos. Conozca aquí algunas de sus canciones más icónicas y colaboraciones con artistas internacionales.

La verdolaga

En la canción Totó la Momposina hace homenaje a esta planta que se extiende y crece fácilmente. La repetición de la frase “por el suelo” enfatiza la conexión con la tierra, simbolizando la fertilidad, la vida y la capacidad para desarrollarse incluso en condiciones adversas.

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El Pescador

Esta composición es un homenaje a la vida y las tradiciones de los pescadores de la costa caribeña. La letra describe la jornada de los pescadores que suben la corriente con sus herramientas de trabajo.

Regresan los pescadores, Con su carga pa vender, Al puerto de sus amores, Donde tienen su querer.

Aguacero de mayo

Como su nombre indica, habla sobre este tipo de clima que se intensifica sobre mitad de año. Aquí salen a flor sentimientos como la nostalgia, el cansancio (“Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya ¿Quien se acordará de mí?”) y el amor (“Bonita la que está adentro que me parte el corazón”).

Prende la vela

“Prende La Vela” es una exaltación de la riqueza cultural y musical de la región Caribe. Este Mapalé hace honor a uno de los barrios costeros de Cartagena, Marbella, en donde se baila con pasión y entusiasmo.

Negrita ven, Prende la vela, Que va a empeza’ la cumbia en Marbella, Cerca del mar bajo las estrellas.

Así, más allá del sentido literal, la vela que se enciende en la canción puede simbolizar la esperanza y la fe en tiempos difíciles, invitando a seguir adelante con valentía y determinación.

La candela Viva

Todo nació a raíz de un incendio ocurrido el miércoles 14 de febrero de 1923. El fuego destruyó gran parte de Chimichagua, Cesar, modificando la vida de sus habitantes, a lo que se le hizo una composición para conmemorar esta tragedia. Esta canción cuenta con múltiples versiones, una de ellas siendo la de Totó La Momposina.

Yo me llamo cumbia

A través de la personificación de la cumbia, la letra describe no solo las características físicas de este ritmo, sino también su esencia y el efecto que tiene en las personas.

Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy, No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy, Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, Y mis hombros son un par de maracas que besa el Sol. (...) Yo nací en las bellas playas caribes de mi país, Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí.

Tu tambor

En la letra, Totó menciona repetidamente a “Batata”, en honor al legendario maestro tamborero Paulino Salgado Valdez, quien es uno de los grandes íconos de la percusión en Colombia.

Colaboraciones de Totó la Momposina:

Latinoamérica – Calle 13

Una de las canciones más icónicas de Calle 13 llevó el sello de Totó la Momposina. Concebida como una pieza de fuerte carga social y cultural, la canción articula una visión amplia de la identidad latinoamericana mediante imágenes poéticas y referencias a la historia, la geografía y las luchas sociales de la región.

Lila Downs – Zapata se queda

La canción ‘Zapata Se Queda’ de Lila Downs es una evocación poética y poderosa del legado de Emiliano Zapata, uno de los líderes más emblemáticos de la Revolución Mexicana. La mención de ‘un santito’ y la voz que guía al narrador a ‘caminar despacito’ sugieren una conexión espiritual con el líder revolucionario, como si su espíritu aún estuviera presente y guiando a los que luchan por la justicia y la igualdad.

Jude & Frank - La Luna

El músico de Latin house, Jude & Frank, tomó samples de “El Pescador” para hacer este remix del clásico de Totó la Momposina.

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