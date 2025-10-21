No haré acuerdo de paz con traqueteos o grupos ilegales: Roy Barreras, candidato presidencial

Desde Monserrate, el exembajador en Reino Unido, Roy Barreras, anunció el pasado lunes su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2026.

“He decidido ofrecerle a este, mi país, todo lo que soy. Hoy inicio el camino que nos llevará la Presidencia de la República de Colombia”.

Tras confirmar la decisión Barreras respondió a las versiones según las cuales es el candidato del ‘PetroSantismo’ y afirmó que quiere ser el candidato de todos. En ese sentido ofreció una entrevista a 6AM de Caracol Radio donde habló de varios temas:

Crisis con Estados Unidos:

Roy Barreras aseguró que espera que el hecho de tener su doble nacionalidad estadounidense le permita mantener una buena relación con ese país.

“El presidente Trump no solamente agredió al jefe del Estado, amenazó con intervenir militarmente en Colombia, amenazó con bombardear como lo está haciendo en Venezuela o como hizo en otros países, eso es inaceptable.

Hay que entender que hay mucha emocionalidad en el debate colombiano, la prioridad es cerrar las heridas, no tener esa polarización, es apenas natural que nos defendamos de comentarios como los que hace Donald Trump en contra de nosotros. Los gobernantes tenemos la responsabilidad de actuar con racionalidad”, indicó el precandidato presidencial.

Relación con Nicolás Maduro y María Corina Machado:

“En mi opinión Maduro es un dictador”

Paz total:

“El problema no es con el pueblo norteamericano, es con Donald Trump. La responsabilidad y la maldición del narcotráfico es compartida con ellos, ellos nos venden las armas con las que nos matamos, por eso la posición de ellos es injusta e irritante con nosotros”.

Lo que Colombia exige es seguridad total, seguridad en las ciudades, urbana, rural y social, que no cambien las reglas.

No va a hablar con la guerrilla, lo que hay hoy no es guerrilla, ellos son crueles y son capaces de matar con tal de enriquecerse. Al Cauca lo tienen desagrado,

“No se hacen acuerdos de paz con traquetos, pero si no se someten a la justicia por esa vía y le maman gallo al estado habrá sometimiento a la justicia”

Relación con Gustavo Petro:

“Petro se conecta de otra manera con millones de colombianos y eso es lo que la izquierda está haciendo mal, yo creo que hay que hacer la tarea y hacerla bien. Me parece que en la democracia se necesitan todas las voces, quien quiera gobernar a Colombia tiene que ser capaz de escuchar a todos, yo creo que hay que gobernar para que Petro cuente conmigo, para que Brayan cuente conmigo, para que todos cuenten conmigo, hay que sanar las heridas sociales”, afirmó Barreras.

Noticia en desarrollo