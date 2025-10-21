Crisis Petro-Trump: Colombia mantendrá vías diplomáticas con EE.UU. para minimizar implicaciones

Más de 3 horas duró la reunión en Casa de Nariño, en la que el presidente Gustavo Petro decidió mantener las vías diplomáticas con Estados Unidos ante nueva crisis con Donald Trump.

El encuentro terminó con muchas incógnitas e incertidumbre, sobre el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Y es que desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, sostuvieron una reunión en Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro, el embajador Daniel García y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Aunque no han publicado de forma oficial, las medidas que establecieron para la nueva crisis con Donald Trump, se habría puesto sobre la mesa la necesidad de mantener líneas diplomáticas para evitar sanciones y poder mediar ante posibles represalias del presidente estadounidense.

También, habrían hablado sobre la posibilidad de la eliminación de los aranceles agroindustriales y una renegociación para el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que el alto mandatario confirmó que estaba suspendido por decisión unilateral.

¿Hubo más reuniones ante la nueva crisis con Donald Trump?

Y es que el encuentro con John McNamara, no fue la única reunión que el presidente Gustavo Petro tuvo ante crisis con Donald Trump.

Desde la mañana del lunes, tuvo una reunión de urgencia con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García, quien ya se encontraba en Colombia por unos exámenes médicos.

En esta reunión también participó la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino y otros funcionarios del gobierno, y habría concluido con el encuentro con John McNamara y la decisión de mantener líneas diplomáticas con Estados Unidos para esquivar posibles sanciones y nuevos aranceles para nuestro país.