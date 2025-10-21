Presidente Petro niega amenaza contra Donald Trump y responde a congresista de EE.UU.

En medio de las nuevas tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, el congresista republicano Carlos Gimenez acusó al presidente Gustavo Petro de amenazar con “derrocar” a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Sus amenazas contra el Presidente Donald Trump están siendo tomadas muy en serio. Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos todo tipo de amenaza del narcoterrorista-en-jefe de Colombia”, escribió en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro aclaró que sus declaraciones no constituyeron una amenaza contra Trump y que solo el pueblo estadounidense tendría la facultad de sacarlo del poder.

“Yo no amenazo a Trump, solo dije que Trump cambié su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo, como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese cambio, pues el propio pueblo de los EE. UU. cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general“, indicó Petro en su cuenta de X.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro en una entrevista con Univisión, conducida por el periodista Daniel Coronell, habló de “cambiar a Trump”.

“La humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”, indicó Petro