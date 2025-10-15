Oficina internacional de María Corina Machado pidió a Gustavo Petro preocuparse por Colombia

El subdirector adjunto de la oficina internacional de Maria Corina Machado, David Smolansky y Edmundo González, invitó al presidente Gustavo Petro a concentrarse en los problemas internos de Colombia y en la protección de los migrantes venezolanos, luego del ataque armado contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá el pasado lunes 13 de octubre en cedritos, localidad de Usaquén.

El dirigente venezolano pidió a Petro enfocarse en su país y dejar de invertir tiempo para desinformar a las personas con lo que sucede en Venezuela.

“Hace dos dias dos migrantes que huyeron de la persecución política de Nicolas Maduro, fueron atacados en Colombia y recibieron entre los dos 14 tiros.”

Sin embargo; le permitió hablar del país vecino, siempre y cuando se pronunciara sobre los casi 4 millones de migrantes refugiados venezolanos en Colombia.

“Enfoquese en esos cientos de miles que han llegado despues del 28 de julio y que al día de hoy siguen esperando por su asilo o una documentación que les permita trabajar, estudiar y acceder al servicio de salud.”

Por su parte, Smolansky confirmó que los venezolanos ya decidieron cambiar el regimen y afirmó que van a encargar de desalojar al cartel de los soles del poder para mejorar la democracia, asunto que también le va a favorecer a Colombia en tema de seguridad.

“El año pasado votamos el 28 de julio y con unas actas que reposan en Panamá, evidenciamos que ganamos. Usted presidente Petro, ocupese de Colombia.”

Cabe mencionar que esta situación ocurrió luego de que el jefe de estado colombiano no felicitara a Maria Corina Machado por haberse ganado el premio Nobel de la Paz y a su vez lo reprochara a través de x mediante la publicación de una carta del 2018, en la cual la lider le pedia al entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu que aplicaran su fuerza e influencia para avanzar con el derrocamiento del regimen venezolano.