¿Petro podría convocar la asamblea nacional constituyente antes de que se acabe su Gobierno? Expertos responden

El presidente Gustavo Petro mencionó una vez más el desarrollo de una asamblea nacional constituyente, pues recordemos que hace más de un año el jefe de Estado planteó este mecanismo para modificar asuntos y brindarles una mayor atención por medio de la Constitución, como lo son la educación y una reforma agraria.

Ahora bien, en esta oportunidad, el primer mandatario indicó que convocará una asamblea nacional constituyente, todo esto luego de que en el Congreso de la República se aprobara la reforma laboral.

En Caracol Radio conversamos con Luisa Fernanda García, profesora de la Universidad del Rosario, y experta en derecho constitucional; y con el abogado Miguel Galindez, quienes consideran que la asamblea nacional constituyente, mencionada por el presidente Petro este viernes, no lograría desarrollarse en los próximos comicios.

Los abogados coinciden en que la asamblea nacional constituyente tiene que pasar por un proceso antes de ser realidad, el cual se encuentra establecido en la Constitución. El proceso es el siguiente: se debe desarrollar una votación en el Congreso, caracterizada por mayorías absolutas en la Cámara y en el Senado, y dicha votación tiene que concluir en una aprobación, para que luego la asamblea nacional constituyente pase a consulta del pueblo. Es decir, se pueda incluir en las elecciones una papeleta y los colombianos voten los cambios propuestos.

En este sentido, el abogado Galindez mencionó que el voto de los congresistas a favor de este mecanismo es fundamental para que se lleve a cabo la inclusión de la papeleta en las urnas. “El Congreso de la República es quien convoca y permite que a través de una norma se establezca la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Son los congresistas los que tienen la legitimidad para convocar esa asamblea, no el presidente de la República”.

No obstante, aunque se desarrolle el trámite anterior, de acuerdo a los expertos, no lograría finalizar antes de las próximas elecciones. “Esto requiere de unos tiempos, que realmente no alcanzan a darse debido a que las elecciones se avecinan el próximo año. Entonces no podrían meter una papeleta en las urnas de las elecciones”, explicó la docente.

Asimismo, la abogada García mencionó que no encuentra argumentos suficientes para que se desarrolle este mecanismo, ya que las propuestas del presidente ya las ha planteado por medio de reformas. “En este momento realmente no amerita y no habría razones para hacer una urna para que se pongan unas papeletas y se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente, aquí lo que vemos es que el presidente está pensando que una constituyente sería la solución a muchas cosas y habría que mirar cuáles son los temas que él propone, porque realmente no hay que reformar la Constitución para hacer reformas sociales. Eso se puede pasar por leyes que puede aprobar el Congreso”.

“Yo creería que sería inviable, no solamente por los tiempos, sino porque tiene que haber una aprobación del Congreso antes de convocar a la asamblea nacional constituyente”, agregó la docente.

¿La octava papeleta?

El abogado Galindez señaló que el primer mandatario tendría la intención de hacer lo mismo que ocurrió en 1991, que permitió modificar la Constitución. “Lo que él quiere hacer es replicar el modelo de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, en ese momento se consolidó la séptima papeleta”.

Lo que permitió la aprobación de la Constitución de 1991, según el abogado, fue la séptima papeleta, el quórum y el potencial de votantes. “Esto significa que tiene que haber garantías en esa elección, y tras realizarse podría entrar a revisión de la Corte Constitucional para definir la legitimidad de la asamblea nacional constituyente, que en otras palabras sería la manifestación de la voz del pueblo”.