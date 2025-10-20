Tensión entre Petro y Trump: así titularon medios norteamericanos la crisis diplomática

Sigue creciendo la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, llegando a un punto crítico luego de que el mandatario norteamericano, Donald Trump, afirmara que Gustavo Petro es un ‘narcotraficante’, una frase que desató una oleada de reacciones en el ámbito político nacional. Las palabras del líder republicano también despertaron preocupación entre millones de comerciantes colombianos, pues Trump afirmó que impondrá aranceles en el comercio bilateral entre ambos países.

Aunque en el territorio nacional la noticia ha generado ecos en todas partes, la otra cara de la moneda muestra como los principales medios estadounidenses han tomado una postura prudente y sin calificativos, centrando sus titulares en la crisis diplomática y las consecuencias políticas - económicas que esto puede conllevar; entre las principales cadenas norteamericanas, destaca USA Today, New York Times y New York Post, quienes dejaron en claro que la relación viene en deterioro.

La controversia se produce en un momento delicado para la política exterior colombiana, marcada por un discurso crítico de Petro hacia Washington y por el tono de confrontación del expresidente Trump. En medio del intercambio de declaraciones, la Cancillería colombiana llamó a consultas al embajador en Estados Unidos, mientras desde Bogotá distintas voces, entre ellas la del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, han defendido la dignidad nacional y pedido respeto hacia el jefe de Estado colombiano.

Así titularon medios norteamericanos la crisis diplomática

The New York Times: Colombia’s Leader Accuses U.S. of Murder, Prompting Trump to Halt Aid / Líder colombiano acusa a EE. UU. de asesinato, lo que lleva a Trump a suspender ayuda

USA Today: Trump responds after Colombian leader accuses US of murder in strike on alleged drug boat / Trump responde a acusación de líder colombiano contra EE. UU. de asesinato en ataque a supuesto barco narcotraficante

Trump responds after Colombian leader accuses US of murder in strike on alleged drug boat Trump responde a acusación de líder colombiano contra EE. UU. de asesinato en ataque a supuesto barco narcotraficante New York Post:Trump says US will increase tariffs on Colombia as drug trade feud escalates / Trump dice que Estados Unidos aumentará aranceles a Colombia mientras se intensifica disputa por narcotráfico

El punto de quiebre: cuándo y por qué se rompió la relación entre Petro y Trump

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos se agravó durante el año 2025 luego de una serie de declaraciones cruzadas entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump. La relación evidenció síntomas de deterioro cuando Petro criticó abiertamente la política energética de Trump, asegurando que su gestión en materia petrolera “podría acabar con la especie humana”. A partir de ese momento, el tono del jefe de Estado colombiano se enfocó en la confrontación, afirmando que Colombia no permitiría ser tratada como un “patio trasero” ni como una “finca para imponer sanciones o amenazas”.

La tensión aumentó tras la descertificación de Colombia por parte del Gobierno estadounidense, una medida que estropeó aún más las relaciones bilaterales. Desde ese momento, los mensajes de Petro hacia Trump se hicieron más duros, cuestionando sus acciones en política exterior y en temas humanitarios. La situación alcanzó un punto crítico cuando Estados Unidos desplegó misiles en el Mar Caribe, hecho que el mandatario colombiano interpretó como una agresión directa contra la región y un riesgo para la vida de ciudadanos colombianos.

En respuesta, Petro acusó a Trump de apoyar la violencia y de actuar con indiferencia frente a las crisis globales, incluyendo el conflicto en Gaza y el trato a los migrantes. En un mensaje particularmente fuerte, el presidente colombiano pidió abrir una investigación penal internacional si se confirmaba la muerte de ciudadanos colombianos por esos ataques, señalando que debía incluir “al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump”. En sus declaraciones, también exhortó al mandatario estadounidense a “alejarse de los homicidios como Hitler” y a “no matar la libertad”, reflejando el punto más tenso del intercambio diplomático entre ambos países.

