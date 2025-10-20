Roy Barreras oficializa su candidatura a la presidencia en 2026: “quiero ser el candidato de todos”

Roy Barreras realiza la presentación oficial de su candidatura presidencial en el cerro de Monserrate de la capital. (Colprensa - Lina Gasca)

Desde Monserrate, el exembajador en Reino Unido, Roy Barreras, anunció este lunes su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2026.

“He decidido ofrecerle a este, mi país, todo lo que soy. Hoy inicio el camino que nos llevará la Presidencia de la República de Colombia”.

Tras confirmar dicha decisión Barreras respondió a las versiones según las cuales es el candidato del ‘PetroSantismo’ y afirmó que quiere ser el candidato de todos.

“No solamente de Santos, de Petro, de González o de Rodriguez, quiero ser el candidato de todos los Brayan de Colombia”.

El ahora candidato también hizo un llamado a todos los sectores a “cerrar las heridas de la polarización” y unirse a su campaña, con el objetivo de llegar hasta el centro de los problemas del país.

“Invito a todos los colombianos, todas las colombianas, de todas partes, de todos los partidos, de todos los sectores, de todas las organizaciones sociales y comunitarias, a las mujeres luchadores, a las mujeres luchadoras y a los hombres responsables, a los jóvenes. A los trabajadores, a los empresarios, a los campesinos, a los informales, a los rebuscadores que también son emprendedores, a todo aquel que sienta en su corazón que tiene la fuerza para salir adelante”.

Partido A Verde rechaza alianza con partido de Roy Barreras

En medio del lanzamiento de la campaña presidencial del exembajador, Roy Barreras, la dirección nacional del Partido Alianza Verde decidió con una votación de 26 contra 14 no conformar alianzas o coaliciones con el partido de Roy, La Fuerza.

Tras enterarse de dicha decisión el candidato aseguró que la representante a la Cámara, Katherine Miranda “estará en la coalición de Gobierno en caso de ser elegida (en el Congreso)”.