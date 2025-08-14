Fracking es la oportunidad para resolver déficit de gas en Colombia :Felipe Bayón, expresidente Ecopetrol

Caracol Radio esta presente en el congreso de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios) , en el que contó con la presencia de varios empresarios que tienen como objetivo difundir y proporcionar idear para la reactivación económica del país , con el fin de acelerar el crecimiento a corto plazo.

Uno de los invitador de 10AM fue Felipe Bayón, quien fue expresidente de Ecopetrol y hoy CEO de GeoPark, una compañía que inició operaciones en Argentina, con una presencia bastante relevante en Colombia y una producción de 17 barriles al día.

El Fracking es una oportunidad para resolver el déficit de gas: Felipe Bayona

Según Bayona, ha trabajado en temas de fracking y desde su análisis ve que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y gas en el mundo. Incluso, destacó que Colombia produce 800 millones de pies cúbicos, mientras que el país norteamericano produce 82mil millones de pies cúbicos.

“La experiencia en Colombia ha sido buena, pues bajo mi operación pasamos de 0 barriles al día a más de 160 mil barriles de petróleo y gas en 4 años” Aseguró Bayón.

Además, destacó que: “Hoy en Colombia tenemos un déficit de gas, que es problemático para los hogares y el transporte del país”

El CEO de GeoPark y expresidente de Ecopetrol, asegura que el fracking es una oportunidad para resolver el problema de gas en el país, pues destaca que Estados Unidos y China lo hacen y han sido casos exitosos.