¿Ha logrado la ‘Paz Total’ el Gobierno Petro?: Balance, derrotas y acuerdos con grupos armados

Bogotá

Una de las políticas del gobierno de Gustavo Petro más ambiciosa es la llamada Paz Total, que se centra en negociar con grupos armados y con bandas criminales.

La ley de paz total es la herramienta para adelantar estas conversaciones, porque hasta ahora se está estructurando un marco jurídico para los diferentes procesos de negociación que suman unas 10 líneas de diálogo que iniciaron con un foco nacional, pero que el tiempo ha marcado que, al territorializar la paz, los resultados son más.

Comuneros del Sur

Este fue un frente que se separó del ELN y que decidió seguir su negociación con el Gobierno Nacional en 10 municipios del departamento de Nariño. Ya hubo una entrega de 585 explosivos y armas, se avanza en una Zona de Ubicación Temporal, donde los hombres de este grupo iniciarán un tránsito a la vida civil con el propósito de convertirse en un movimiento social y político en este departamento.

También se concretó el Programa de Reintegración Integral para Comuneros del Sur. El documento contempla garantías sociales, económicas, comunitarias y políticas que permitirán facilitar el tránsito a la vida civil de los integrantes de este grupo. Este trabajo se hizo con la Agencia de Reincorporación y Normalización.

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Esta conformada por dos estructuras que se separaron de la Segunda Marquetalia que lidera alias ‘Iván Márquez’ por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que opera principalmente en Nariño y por Comandos de la Frontera que hace presencia en el departamento de Putumayo.

Con ellos también hay avances significativos como un plan para sustituir 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, 15.000 en Putumayo y 15.000 en Nariño.

Además, se logró un acuerdo histórico y fue el paso para la destrucción de 14 toneladas de material de guerra y se dio el paso también para formalizar dos Zonas de Ubicación Temporal, una en Nariño y otra en Putumayo, para que los hombres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano puedan transitar hacia la vida civil.

Disidencias de alias ‘Calarcá’

Empezaron las negociaciones como Estado Mayor Central de las Farc, pero con el tiempo alias ‘Iván Mordisco’ decidió dejar el proceso de paz y alias ‘Calarcá’ decidió seguir con las conversaciones con el Gobierno Nacional.

Con ellos el Gobierno Nacional ha focalizado acuerdos territoriales en temas ambientales y comunitarios, uno de los avances es con el Frente 33 que opera en Catatumbo, Norte de Santander, que avanza para llegar a una Zona de Ubicación Temporal, que se ha retrasado por un tema de desminado, una vez se supere este punto unos 500 hombres llegarán a un espacio para desde allí impulsar las transformaciones territoriales para esta zona del país.

Con alias ‘Calarcá’ la delegación del Gobierno, encabezada por Gloria Quiceno, sostuvo una reunión en Caquetá y se concretó la continuidad del proceso de paz con ese foco territorial y con la meta en poder hacer un nuevo ciclo de conversaciones para impulsar otros acuerdos que ayuden a la población civil.

Otras líneas de negociación

Clan del Golfo

Siguen los acercamientos del Gobierno, pero esta organización es la que más dominio territorial, hombres y economías ilegales tiene, por lo que los avances son lentos y más porque ellos han dejado claro que no quieren someterse a la justicia. Se están focalizando unos primeros acuerdos que se esperan conocer próximamente.

Espacios de conversaciones socio jurídicos

Estos diálogos se hacen con las bandas criminales a las cuales no se les puede dar un estatus político, pero con los que el Gobierno busca también llegar a un acuerdo que permita disminuir el conflicto armado en los territorios.

Bandas criminales en Medellín: Este espacio de conversación se instaló en la cárcel de Itagüí, Antioquia, el 2 de junio de 2023 y con ellos avanzan las negociaciones, pero el tema de un marco jurídico frena cualquier acuerdo.

Bandas criminales en Buenaventura: Se instalaron las conversaciones con las bandas Shotas y Espartanos el 19 de julio de 2023 y los incumplimientos han bloqueado avances concretos, pero estas bandas siguen su tregua para disminuir la violencia en el puerto.

Con las bandas en Quibdó: Con las Fuerzas Revolucionarias Mexicanas, RPS y Locos Yam se inició el diálogo el 18 de agosto de 2023 y también hay treguas que han frenado la violencia.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: Se busca un camino de poner dialogar con ellos porque están en guerra con el Clan del Golfo y cualquier movimiento podría afectar a la población civil, entonces desde el Gobierno están analizando alguna ruta en estos diálogos.

Estos llamados espacios de conversaciones socio jurídicos avanzan a paso lento por problemas jurídicos que se esperan superar con la ley de sometimiento que sería el marco jurídico para todos los diálogos y que fue presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

El Gobierno espera concretar estos procesos de paz y dejarlos consolidados para que las comunidades sean beneficiadas con esos diálogos y con las transformaciones territoriales que se impulsan en estas zonas afectadas por el conflicto armado.