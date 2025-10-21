Contraloría pide al Gobierno intervenir de forma urgente la vía al Llano ante su deterioro

La Contraloría General de la República advirtió sobre el deterioro y las constantes emergencias que afectan la vía Bogotá–Villavicencio, e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas urgentes que garanticen su funcionalidad permanente.

El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, explicó que por orden del contralor Carlos Hernán Rodríguez, se adelantarán tres acciones clave en el departamento del Meta.

¿Cuáles son las medidas?

La primera será una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte, el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el fin de evaluar la concesión vigente de la vía, que data de 1994, y revisar los estudios y diseños de los 34 kilómetros que no han recibido intervención estructural, precisamente en los tramos donde se registran los mayores riesgos y cierres.

“La vía está en mal estado y requiere un rediseño del alcance de la concesión para garantizar una conexión permanente entre el Llano, la Orinoquía y el centro del país”, señaló el vicecontralor Zuluaga.

Como segunda medida, la Contraloría convocará una mesa local en Villavicencio con autoridades regionales y veedurías ciudadanas, para conocer el plan integral de intervención y garantizar la transparencia en las obras.

Además, se presentará un balance de los procesos de responsabilidad fiscal, entre ellos los que se adelantan por fallas estructurales en tramos ya entregados, como el caso del puente Chirajara.

La vía al Llano ha tenido una inversión de más de 2.3 billones de pesos y aún así no se ha garantizado su funcionamiento

Según la entidad, desde el año 1994 la vía al Llano ha tenido inversiones por cerca de 2.3 billones de pesos, pero solo 29 kilómetros han recibido obras de doble calzada y mantenimiento adecuado.

Los restantes 34 kilómetros, donde se concentran los puntos críticos, requieren una revisión estructural, ambiental y técnica para evitar nuevos colapsos.

Las mesas de trabajo comenzarán la próxima semana y hacen parte de la estrategia “Salvando Obras” de la Contraloría, que busca garantizar la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura y la protección de los recursos públicos.

