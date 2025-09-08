La vía al Llano enfrenta su emergencia más crítica en 2025, advierte la Policía

La vía Bogotá–Villavicencio completa más de 20 horas cerrada debido a un deslizamiento de tierra en el kilómetro 18, a la altura de Chipaque. Así lo confirmó la brigadier general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

El cierre se registró desde la 1:00 de la madrugada del sábado y, según la general Blanco, la caída de tierra es permanente, lo que impide el paso de vehículos y dificulta dar un tiempo estimado de reapertura.

“Sería irresponsable hablar de una hora exacta, dependemos del clima y del comportamiento de la montaña”, aseguró.

En la zona hay un puesto de Mando Unificado, y trabajan de manera continua la concesión vial, la maquinaria y las autoridades para remover el material y garantizar la seguridad de los viajeros.

Sin embargo, la oficial advirtió que la situación es la más grave del año en esta vía por la magnitud de la remoción y la persistencia de los deslizamientos.

Actualmente se reportan alrededor de 5 kilómetros de vehículos de carga represados en sentido Villavicencio-Bogotá, ubicados a un costado de la vía, y cerca de 2 kilómetros en el sentido contrario.

Cierre total en la vía Bogotá - Villavicencio Ampliar

¿Qué alternativas de movilidad se recomiendan?

Como alternativas de movilidad, las autoridades recomiendan a los conductores de carga pesada (más de 10 toneladas) tomar la ruta Yopal–Pajarito–Sogamoso–Tunja–Bogotá, mientras que para automóviles y vehículos livianos está habilitado el corredor Restrepo–Cumaral–Sisga–Bogotá.