La vía al Llano enfrenta su emergencia más crítica en 2025, advierte la Policía
Un deslizamiento en el kilómetro 18 bloquea completamente el corredor vial desde la madrugada del sábado. Las autoridades recomiendan rutas alternas y piden precaución a los viajeros.
La vía Bogotá–Villavicencio completa más de 20 horas cerrada debido a un deslizamiento de tierra en el kilómetro 18, a la altura de Chipaque. Así lo confirmó la brigadier general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
El cierre se registró desde la 1:00 de la madrugada del sábado y, según la general Blanco, la caída de tierra es permanente, lo que impide el paso de vehículos y dificulta dar un tiempo estimado de reapertura.
“Sería irresponsable hablar de una hora exacta, dependemos del clima y del comportamiento de la montaña”, aseguró.
En la zona hay un puesto de Mando Unificado, y trabajan de manera continua la concesión vial, la maquinaria y las autoridades para remover el material y garantizar la seguridad de los viajeros.
Sin embargo, la oficial advirtió que la situación es la más grave del año en esta vía por la magnitud de la remoción y la persistencia de los deslizamientos.
Actualmente se reportan alrededor de 5 kilómetros de vehículos de carga represados en sentido Villavicencio-Bogotá, ubicados a un costado de la vía, y cerca de 2 kilómetros en el sentido contrario.
¿Qué alternativas de movilidad se recomiendan?
Como alternativas de movilidad, las autoridades recomiendan a los conductores de carga pesada (más de 10 toneladas) tomar la ruta Yopal–Pajarito–Sogamoso–Tunja–Bogotá, mientras que para automóviles y vehículos livianos está habilitado el corredor Restrepo–Cumaral–Sisga–Bogotá.