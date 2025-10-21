Universidad Javeriana validará los materiales del Regiotram que conectará a Bogotá con la Sabana

Corredor férreo entregado para Regiotram de Occidente: Incluye estación en vía Bogotá - Facatativá. Foto de Getty Images

La Pontificia Universidad Javeriana será la encargada de realizar la validación y acreditación de los materiales que se utilizarán en el tren de cercanías Regiotram de Occidente, un sistema férreo 100 % eléctrico que conectará a Bogotá con los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.

El proyecto, liderado por el Concesionario Férreo de Occidente, marca un hito en el retorno de la infraestructura férrea en el país y busca ofrecer un transporte más limpio, eficiente y sostenible para los habitantes de la región.

Según explicó Yezid Alvarado, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y director de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, la institución ha venido desarrollando durante varios años capacidades técnicas especializadas para responder a las necesidades del país en materia de transporte férreo.

“Hemos desarrollado capacidades que no existían en Colombia, con tecnología y formación de capital humano para realizar ensayos y validaciones de los materiales que se usarán en esta infraestructura férrea”, afirmó Alvarado.

¿De qué se encargaran los laboratorios?

Los laboratorios de la universidad están encargados de evaluar el comportamiento mecánico y estructural de los materiales utilizados en el Regiotram, incluyendo las traviesas de concreto y los rieles metálicos.

En estos espacios, se simula el paso de los trenes cientos de miles de veces para verificar la resistencia, durabilidad y calidad de los componentes.

“Podemos simular en el laboratorio el paso repetido de los trenes sobre las estructuras para garantizar que soporten las cargas reales y cumplan con las normas internacionales de seguridad”, explicó el investigador.

Además, la universidad acompaña los procesos de fabricación, control de calidad y validación del diseño, con el fin de asegurar que cada elemento cumpla con los estándares técnicos y ambientales establecidos para proyectos de transporte sostenible.

Reduce costos y representa un avance significativo en tecnología para el país

De acuerdo con Alvarado, el hecho de que estas pruebas se realicen en el país representa un avance significativo en capacidad científica y tecnológica, evitando que las validaciones deban hacerse en laboratorios de Europa o Estados Unidos, lo que reduce costos y tiempos para los concesionarios y fortalece la formación de ingenieros colombianos.

“Es una apuesta por el desarrollo nacional. Si no tuviéramos estos laboratorios, habría que enviar los materiales al exterior, aumentando los costos. Hoy podemos hacerlo aquí, con calidad, rigor técnico y conocimiento local”, añadió.

El Regiotram de Occidente será el primer tren eléctrico de cercanías en Colombia y transportará a miles de personas entre Bogotá y la Sabana de Occidente, reduciendo los tiempos de desplazamiento y las emisiones contaminantes.

