MinTransporte presentó nuevo balance de la vía al llano

El Ministerio de Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), continúan con los trabajos en el kilómetro 18 de la vía Bogotá–Villavicencio, esto con el fin de habilitar al menos un carril antes del 15 de noviembre y restablecer la movilidad segura en este importante corredor. Anunciaron que en la zona ya han removido 9.390 metros cúbicos de material.

“Nuestro compromiso es claro: abrir el primer carril del kilómetro 18 en noviembre. Estamos avanzando con rigor técnico, articulación institucional y diálogo con las comunidades para recuperar la movilidad del Llano lo más pronto posible”, afirmó Mafe Rojas, ministra de Transporte.

Asimismo, el avance de las obras se complementa con la gestión predial y comunitaria en la zona, desde el ministerio también aseguraron que continúan los diálogos con los propietarios para permitir el ingreso de maquinaria y facilitar la estabilización del terreno.

Medida de tránsito para esta vía

La medida de control de tránsito en esta vía continuará mediante semáforo, esta medida prioriza la cantidad de vehículos y no horarios fijos, y funciona de la siguiente manera:

Se autoriza el paso de 400 vehículos en sentido Villavicencio–Bogotá.

Se autoriza el paso 300 en sentido Bogotá–Villavicencio.

Los vehículos deberán mantener una distancia promedio de 10 metros entre cada uno, lo que evitará filas superiores a 5 kilómetros por sentido.

Puntos críticos que hay en esta vía

Desde el inicio de esta emergencia, se han realizado obras en este punto de la vía para drenar el agua que se ha filtrado en el talud, y así tener una zona con mayor estabilidad.

“El INVIAS está trabajando también en las medidas contención para poder empezar ya en el menor tiempo posible a ir removiendo material que hoy está sobre la vía y que nos permita el paso. Estas son actividades, que estamos muy supeditados a las condiciones climáticas, por lo que estamos monitoreando permanentemente el clima”, agregó el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela.

“Yo considero por muchas evaluaciones que hay alrededor de 90 puntos críticos, pero en conversaciones con concesionarios desde la ANI, hay otra consideración sobre el número de puntos críticos. Si no hacemos estabilización es un punto que más adelante va a seguir generando problemas como este”, dijo la Ministra de Transporte.