Andrés Carne de Res radicará soportes para que se revoque la medida de cierre inmediato

En diálogo con La W, el empresario Andrés Jaramillo habla a propósito de los 40 años de Andrés Carne de Res.

Bogotá D.C

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los reconocidos restaurantes Andrés Carne de Res tanto en Bogotá como en Chía.

Esto según argumentó la Superintendencia, al encontrar graves riesgos eléctricos y de gas combustible detectados durante las inspecciones los días 10 y 11 de septiembre.

Los profesionales de la SIC detectaron las siguientes deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible:

“ Conductores eléctricos expuestos a daños físicos ”.

”. “Deficiencias en tableros de distribución”.

“ Ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas ”.

”. “Falta de ventilación en zonas con presencia de as combustible”.

“Uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad elegidos por los reglamentos técnicos”.

Para la SIC estos hallazgos representan un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación.

¿Qué respondió Andrés Carne de Res?

En un comunicado de prensa la cadena de restaurantes aseguró que han cumplido con las medidas que impartió la Superintendencia al momento de la visita a sus, instalaciones con el fin de mejorar los sistemas eléctricos y de gas.

Asimismo, indicaron que “el día de hoy (21 de octubre) será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente, con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva”.

Una vez la SIC revise las pruebas aportadas por la empresa de que cumplieron efectivamente con los reglamentos técnicos, se decidirá si levantar la medida del cierre inmediato de los restaurantes.