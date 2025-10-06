Estado de vía al llano: este será el cronograma de apertura por obras para retirar derrumbes

Estado de vía al llano: estos serán los horarios de apertura por obras para retirar derrumbes

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó el reinicio de las obras para remover el derrumbe que afecta la movilidad en la vía Bogotá–Villavicencio, uno de los corredores más importantes del país. A partir de este 7 de octubre, maquinaria pesada y cuadrillas del Instituto Nacional de Vías (Invías) y del concesionario Coviandina trabajarán de manera articulada en el kilómetro 18, en jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca), donde desde hace un mes se registró un deslizamiento de gran magnitud.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, explicó que los avances técnicos logrados en las últimas semanas permiten iniciar una nueva fase de intervención. “Logramos descargar buena parte de la saturación del talud y eso nos da confianza para comenzar la remoción del material sobre la vía. El objetivo es habilitar el paso normal en el menor tiempo posible”, aseguró el funcionario.

Nuevos horarios de paso controlado Via al Llano

El vicepresidente de la ANI anunció que durante esta semana se implementará un nuevo esquema de movilidad para facilitar el tránsito controlado entre Bogotá y Villavicencio.“El para y siga que antes era de dos horas hacia Bogotá y cuatro hacia Villavicencio, ahora pasará a ser de tres por tres: tres horas en cada sentido. Esta medida estará a prueba durante toda la semana de receso escolar”, explicó Uparela.

Además, precisó que los vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos o unidades de socorro, tendrán prioridad en el paso. También se habilitarán corredores humanitarios para garantizar la atención de situaciones urgentes en la zona.

Obras y mitigación por temporada de lluvias

Según Uparela, los trabajos que se adelantarán desde este lunes incluyen obras de drenaje y estabilización del talud, medidas esenciales ante la llegada de los meses más lluviosos del año. “Octubre y noviembre históricamente presentan lluvias intensas, por eso estamos incorporando canales y estructuras de drenaje a ambos lados del talud. Buscamos evitar que el terreno vuelva a saturarse”, señaló.

El funcionario advirtió, sin embargo, que algunos propietarios de predios en la parte alta del derrumbe han impedido el ingreso de los equipos técnicos necesarios para realizar esas obras. “Necesitamos su colaboración. No se trata de una adquisición predial ni de modificar el uso del terreno, solo requerimos autorización para intervenir con obras menores que garanticen la estabilidad del talud”, puntualizó.

Solución definitiva en estudio

La ANI también trabaja en una solución estructural permanente para el punto crítico del kilómetro 18. “Estamos adelantando estudios y diseños que nos permitan definir una obra definitiva, como se hizo en su momento con el viaducto del kilómetro 58, que solucionó un problema similar”, dijo Uparela.

En paralelo, la entidad avanza en ajustes contractuales y jurídicos para destinar recursos a la estabilización de la ladera del kilómetro 58, otro de los sectores más vulnerables del corredor vial.

Transparencia y proyectos en discusión

Durante la entrevista, el vicepresidente de la ANI también se refirió a las recientes diferencias con el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, por presuntas irregularidades en el proyecto Accesos Norte 1, en la Sabana de Bogotá.“Todo se ha hecho con absoluta transparencia y dentro del marco de la ley. La Superintendencia de Notariado y Registro ya aclaró los procesos de traspaso de los inmuebles, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) está evaluando los ajustes ambientales. Hasta el momento no hay irregularidades”, aseguró Uparela.

Frente a las críticas del secretario de Transparencia, quien ha señalado presuntos actos de corrupción, el directivo reiteró que la ANI “mantiene toda la disposición para responder ante los entes de control y demostrar la legalidad de sus actuaciones”.