Edil de Kennedy sobrevivió a violento intento de robo en Bogotá: le dispararon tres veces

Bogotá D.C

En el occidente de Bogotá se presentó un nuevo caso de violencia que ha conmocionado a la ciudad. Esta vez la víctima es el edil de la localidad de Kennedy por el Partido Nuevo Liberalismo, Sebastián Moreno.

En la mañana del domingo 19 de octubre, Moreno se desplazada en un vehículo por el sector de Hayuelos, en el occidente de Bogotá, cuando fue abordado por hombres armados que le dispararon en tres ocasiones.

Recuperación en centro médico

Moreno fue trasladado a un centro médico, donde se recupera satisfactoriamente y se encuentra estable.

“Hicieron tres tiros hacia mí, de los cuales uno me impactó en mi hombro derecho. Por fortuna no pasó a mayores, no afectó ningún órgano vital”, aseguró el líder local desde la camilla del centro médico.

De acuerdo con información preliminar, el hecho habría sido por un intento de robo al vehículo en el que se movilizaba.

Moreno sostuvo que no tiene miedo de los delincuentes que atentaron contra su vida y que no silenciaran su trabajo con la comunidad.

“Quiero decirle a las personas que hicieron esto, que esto no nos va a amedrentar. Vamos a seguir trabajando constante y fuerte por nuestra localidad, que este tipo de actos delictivos no deberían pasar ni con ningún actor político, ni con ninguna persona, ningún ciudadano”.

El dirigente de Kennedy agradeció al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de su mismo partido político, por comunicarse con él y recibir su solidaridad.

Asimismo, pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este hecho violento.

¿Qué dijo el Distrito?

El alcalde Galán confirmó que los hechos están siendo investigados por parte de las autoridades y expresó su confianza con que van a encontrar a los responsables.

“Toda mi solidaridad con Sebastián. Los hechos en los que resultó herido ayer están bajo investigación y confío en que las autoridades den pronto con los responsables”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, expresó su solidaridad con el edil Moreno que se recupera en un centro médico.

“Sebastián ha demostrado con trabajo su compromiso con la localidad y con la ciudad de Bogotá. Los mejores deseos para él y esperamos que tenga una muy pronta recuperación”, indicó.