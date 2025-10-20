Concejo de Bogotá alerta pérdidas por más de $20.000 millones diarios por cierre de la vía al Llano

Instalación del Concejo de Bogotá de enero de 2019 / Foto: Colprensa / Álvaro Tavera

Durante el foro “Crisis de la vía al Llano y sus implicaciones para la ciudad” citado por los concejales Sandra Forero, Julián Espinosa Ortíz, Emel Rojas Castillo y Donka Atanassova, la concejal Sandra Forero afirmó que las pérdidas por el cierre de este corredor se acumulan, pues en los primeros 10 días de cierre se superaron $500.000 millones en pérdidas; por día, el impacto es de más de $20.000 millones en comercio y hasta $50.000 millones en la economía regional del departamento del Meta.

El cierre total del corredor vial entre Bogotá y Villavicencio, conocido como la Vía al Llano o la vía Bogotá-Villavicencio, ha encendido las alarmas en el ámbito económico y logístico del país.

De acuerdo con informes del Concejo de Bogotá y diversos gremios, las pérdidas económicas superan los 20.000 millones de pesos diarios.

El origen de la contingencia se sitúa en un deslizamiento en el kilómetro 18 de la vía, que mantiene el paso vehicular restringido desde el pasado 7 de septiembre y ha paralizado el transporte de carga pesada, vehículos particulares y mercancías agrícolas.

Sectores como la ganadería, el comercio, la agroindustria y el turismo están entre los más afectados.

Por ejemplo, durante un lapso de 26 días de cierre se estimaron pérdidas superiores a $1 billón para la región, incluyendo menos abastecimiento de alimentos hacia Bogotá, aumento de costos de logística y riesgo en la prestación de servicios.

El Concejo de Bogotá hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales para adoptar medidas de emergencia que mitiguen el impacto, agilicen la reparación de la vía y garanticen rutas alternas seguras para transporte de carga imprescindible hacia el centro del país.

"Al Gobierno Nacional le exigimos decisiones inmediatas: un cronograma público con fechas y responsables, recursos para habilitar el corredor y alternativas de conectividad. No es solo el bolsillo de los bogotanos; es un problema para Colombia”, expresó la concejal Sandra Forero.

