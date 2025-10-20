Bucaramanga se prepara para el Simulacro Nacional este miércoles, ¿cómo será la jornada?

Bucaramanga

La capital santandereana participará activamente este miércoles 22 de octubre, a las 9:00 a.m., en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025, una jornada coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Este simulacro tiene como objetivo fortalecer la preparación y respuesta de la ciudadanía ante amenazas naturales y antrópicas como sismos, inundaciones súbitas o incendios forestales.

En Bucaramanga se espera la participación de cerca de 500 entidades públicas y privadas, entre empresas, instituciones educativas y organismos de socorro.

“El objetivo es que el mayor número de sectores, tanto públicos como privados, puedan participar activamente del simulacro. Comprendan el protocolo de actuación y cuenten con los insumos mínimos para responder de forma adecuada ante una contingencia”, explicó Didier Rodríguez, director de la oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga.

¿Cómo será la jornada?

El ejercicio comenzará a las 9:00 a. m. cuando en todo el país se active una señal de alarma simbólica que marcará el inicio de la evacuación.

A partir de ese momento los participantes deberán ejecutar los pasos previstos en sus protocolos de emergencia como evacuar ordenadamente, seguir las rutas de escape y dirigirse hacia los puntos de encuentro previamente establecidos.

Rodríguez destacó la importancia de este tipo de simulacros sobre todo en una región como Santander, altamente sísmica.

“Vamos a participar de este importante evento que tiene como propósito conocer los protocolos mínimos que se deben tener en cuenta en situaciones de contingencia como lo puede ser un sismo, y más aún estando tan cerca a la Mesa de los Santos que es el segundo nido sísmico del mundo”, recordó el funcionario.

Puntos de encuentro en el centro de Bucaramanga

Para garantizar la seguridad y eficacia del simulacro la alcaldía de Bucaramanga definió puntos estratégicos de encuentro en diversas zonas de la ciudad. Para el caso del centro de la ciudad los puntos son los siguientes:

Parque García Rovira : punto de concentración para funcionarios de la alcaldía, gobernación, policía, Procuraduría, Dian y otras entidades públicas.

: punto de concentración para funcionarios de la alcaldía, gobernación, policía, Procuraduría, Dian y otras entidades públicas. Parque Santander: tradicional lugar de reunión para trabajadores del centro que evacúan desde edificios de oficinas de los alrededores.

“Lo importante es hacer el ejercicio. Salir por las rutas de evacuación, buscar los puntos de encuentro donde la gente se debe agrupar cuando suceden este tipo de situaciones. No estamos exentos de que en cualquier momento pueda ocurrir una calamidad”, agregó Rodríguez.

No solo empresas: el llamado es para todos

Aunque cientos de empresas están involucradas formalmente el llamado de la alcaldía es claro: toda la comunidad debe participar, desde los hogares, centros educativos, organizaciones sociales y cualquier otro entorno.

“Ojalá podamos contar con una masiva participación. Este ejercicio busca crear una cultura de prevención y pedagogía para salvaguardar la vida y la integridad de todos los ciudadanos de Bucaramanga”, enfatizó el director de Gestión del Riesgo.

Días atrás la alcaldía lideró una mesa de trabajo con el sector privado para socializar los lineamientos del simulacro.

El encuentro realizado en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo reunió a brigadistas, organismos de socorro y representantes de empresas, quienes revisaron protocolos de respuesta ante múltiples amenazas.

La Administración Municipal invita a todas las entidades, empresas, colegios y a la ciudadanía en general a sumarse a este ejercicio de prevención.

Recomendaciones para el simulacro: