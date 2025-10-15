Visita del ICBF el 20 de octubre determinaría la apertura de Casa Búho en Bucaramanga

Bucaramanga

La Casa Búho, proyecto social de la Alcaldía de Bucaramanga orientado a la atención de niños y niñas de primera infancia en situación de vulnerabilidad, estaría próxima a abrir sus puertas, después del 20 de octubre, fecha en la que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizará la visita de licenciamiento que permitirá dar inicio oficial a su funcionamiento.

Así lo confirmó Iván Torres, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, quien explicó que el proceso administrativo previo al licenciamiento ya se encuentra completo. “Todo esto requería una serie de permisos, la contratación del equipo interdisciplinario y del servicio de alimentación. Hasta que no se surtiera totalmente este proceso, el ICBF no nos daba la cita para la visita de licenciamiento. Esto ya está programado para la próxima semana, el 20 de octubre”, precisó.

Lea también: Registraduría fijó el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Bucaramanga

Iván Torres, aclaró que no se trata de un nuevo problema, sino del cumplimiento de los pasos exigidos por el ICBF para la habilitación del espacio. “No ha habido negligencia por parte de la administración; al contrario, iniciamos la búsqueda activa de los beneficiarios mientras avanzaba el proceso administrativo”, añadió.

Atención y beneficiarios: hay 30 cupos disponibles en Casa Búho

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, la Casa Búho atenderá inicialmente a 40 niños y niñas ya inscritos y focalizados, con 30 cupos adicionales disponibles para nuevas familias.

Podría interesarle: En Bucaramanga cada semana son diagnosticadas cuatro mujeres con cáncer de mama

El servicio está dirigido a menores entre los siete meses y los seis años de edad, con especial atención a hijos e hijas de trabajadoras sexuales, comerciantes informales, población migrante y familias en condiciones de vulnerabilidad social.

“El plus de la Casa Búho es que recibimos niños menores de dos años, una población que usualmente no cubren los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) ni los hogares infantiles del ICBF”, destacó Torres.

¿Cómo está la infraestructura del lugar?

Sobre los inconvenientes técnicos que habían retrasado la apertura, como los problemas eléctricos y estructurales, el secretario confirmó que ya fueron superados. “Los inconvenientes de infraestructura ya se solucionaron. Incluso, el recurso que giró la aseguradora fue insuficiente y la administración tuvo que invertir recursos adicionales para dejar las instalaciones al 100%”, señaló Iván Torres, secretario de desarrollo social.