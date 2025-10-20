Dos personas mueren en ataques armados en Bucaramanga en menos de 24 horas

Bucaramanga

La racha de tranquilidad que vivió Bucaramanga durante tres fines de semana consecutivos se quebró este domingo con el asesinato de dos hombres en hechos aislados que, según las autoridades, estarían relacionados con ajustes ilegales de cuentas.

Ambos casos ocurrieron en sectores diferentes de la ciudad y fueron perpetrados con arma de fuego.

El primer suceso se registró en el barrio Luz de Salvación 2, al norte de la ciudad.

La víctima fue identificada como Carlos Fabián Olarte Ballesteros, de 37 años, quien recibió cinco impactos de bala tras ser abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

“Tenemos un caso lamentable en el barrio Luz de Salvación. El señor Carlos Fabián Olarte Ballesteros fue lesionado con arma de fuego por dos sujetos en moto. Fue remitido inmediatamente a la clínica, pero falleció por la gravedad de las heridas”, informó Reinaldo Rojas, secretario del Interior de Bucaramanga.

El funcionario añadió que, por las características del ataque, se trataría de un caso de sicariato vinculado a posibles ajustes de cuentas ilegales.

Las autoridades de investigación criminal ya se encuentran adelantando labores para dar con los responsables.

Horas más tarde otro hecho violento alarmó a los habitantes del sector conocido como La Isla, también en Bucaramanga.

En este caso un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida en lo que también se presume como un ataque sicarial, sobre la carrera 15 con calle 55.

Según versiones preliminares las víctimas se desplazaban en motocicleta cuando fueron interceptadas por los agresores.

El hombre recibió al menos siete disparos y falleció mientras era atendido en un centro médico. La mujer, que también fue herida en el ataque, se encuentra estable y fuera de peligro según el último reporte médico.

Las autoridades locales han intensificado los operativos de control y vigilancia en sectores considerados críticos, mientras continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables de estos crímenes.