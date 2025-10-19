La gobernación de Santander se traslada a Barrancabermeja: El gabinete despachará tres días allá
Durante la jornada se verificará el avance en las obras y se ofrecerán servicios institucionales para la comunidad en el distrito.
Bucaramanga
Desde este lunes 20 de octubre hasta el miécoles 22, por segunda vez la gobernación de Santander se trasladará con todo su gabinete a Barrancabermeja para despachar desde el distrito especial y hacer seguimiento a las diferentes obras y proyectos que se están realizando, no solo en el puerto petrolero sino en el Magdalena Medio.
“Prometimos que íbamos a recuperar a Barrancabermeja, vamos a estar en la mega ludoteca, vamos a revisar el reparcheo en la vía al llanito, el avance en la sede de la UTS y la seguridad”, indicó el gobernador Juvenal Díaz Mateus.
Entre las actividades que también se estarán realizando estos tres días en Barrancabermeja está la ruta del empleo por Santander, dos jornadas de ‘papatón’ y la socialización de la política pública ambiental.
Además, habrá jornada de trámite y entrega de pasaportes, jornadas de vacunación y actividades deportivas. Todo el gabinete estará despachando desde la mega ludoteca desde las 7:00 a. m.