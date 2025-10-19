La gobernación de Santander se traslada a Barrancabermeja: El gabinete despachará tres días allá

Bucaramanga

Desde este lunes 20 de octubre hasta el miécoles 22, por segunda vez la gobernación de Santander se trasladará con todo su gabinete a Barrancabermeja para despachar desde el distrito especial y hacer seguimiento a las diferentes obras y proyectos que se están realizando, no solo en el puerto petrolero sino en el Magdalena Medio.

“Prometimos que íbamos a recuperar a Barrancabermeja, vamos a estar en la mega ludoteca, vamos a revisar el reparcheo en la vía al llanito, el avance en la sede de la UTS y la seguridad”, indicó el gobernador Juvenal Díaz Mateus.

Entre las actividades que también se estarán realizando estos tres días en Barrancabermeja está la ruta del empleo por Santander, dos jornadas de ‘papatón’ y la socialización de la política pública ambiental.

Además, habrá jornada de trámite y entrega de pasaportes, jornadas de vacunación y actividades deportivas. Todo el gabinete estará despachando desde la mega ludoteca desde las 7:00 a. m.