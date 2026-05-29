Sicariato en Floridablanca: los victimarios también fueron abatidos

Bucaramanga

Una noche violenta se vivió en Floridablanca, Santander exactamente en el asentamiento El Páramo cuando hombres armados llegaron en una motocicleta y dispararon en contra de otro hombre que se encontraba en ese lugar, quitándole la vida de manera inmediata.

Aunque los sicarios intentaron emprender la huida, miembros de la Sijin que estaban allí reaccionaron de manera inmediata y comenzó un cruce de disparos que dejó como salda la muerte de los dos hombres que atacaron al otro.

El Teniente Coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, Comandante Operativo Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que “gracias a la oportuna reacción de los uniformados, los dos atacantes fueron neutralizados en el mismo lugar de los hechos".

Dijo también el uniformado que el CTI asumió los actos urgentes y avanzará con la investigación para determinar las causas de este hecho violento.