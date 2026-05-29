Consejo Nacional Electoral inició capacitaciones para testigos electorales en Bucaramanga y Cúcuta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició las jornadas de capacitación para los testigos electorales acreditados por las campañas presidenciales en Bucaramanga y Cúcuta, de cara a las elecciones de este domingo 31 de mayo.

Las capacitaciones se desarrollarán entre este jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo, con cuatro sesiones diarias de dos horas cada una. Los horarios establecidos son de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., de 10:00 a.m. a 12:00 m., de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

En Bucaramanga, las jornadas se realizan en el Hotel Chicamocha, mientras que en Cúcuta tienen lugar en el Hotel Holiday Inn. Según explicó el CNE, el objetivo es preparar a los testigos electorales para garantizar la vigilancia ciudadana y la legitimidad de la jornada democrática.

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De acuerdo con cifras entregadas por la autoridad electoral, en Santander fueron postulados y acreditados 13.202 testigos electorales, mientras que en Norte de Santander se acreditaron 9.707 ciudadanos para cumplir esta labor.

Los testigos electorales son representantes de colectividades y movimientos políticos encargados de ejercer veeduría durante el proceso electoral en las mesas de votación.

El propósito de estas capacitaciones es fortalecer la cobertura en las más de 120.000 mesas habilitadas en todo el país. Con corte al mediodía de este jueves, el CNE reportó que ya se habían postulado 276.823 testigos de mesa en los 32 departamentos y Bogotá.