Un santandereano, experto en submarinos, será contralmirante de la Armada Nacional

20 oficiales del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC fueron llamados al curso que los prepara desde la academia para ascender a los grados de brigadier general y contralmirante.

Dentro de esa lista de coroneles y capitanes de navío de las tres fuerzas está un santandereano experto en submarinos con una hoja de vida brillante.

¿Quién es el bumangués llamado al curso CAEM?

El capitán de navío, Carlos Augusto Romero Balcucho, nacido en Bucaramanga, hace parte de la selecta lista de oficiales llamados al Curso de Altos Estudios Militares, CAEM en la Escuela Superior de Guerra, Rafael Reyes.

Durante un año, los oficiales se van a preparar y posteriormente serán ascendidos a brigadieres generales y contralmirantes.

Romero Balcucho es egresado del Instituto Técnico Superior “Dámaso Zapata”, uno de los colegios públicos más importantes de Santander.

En la Armada Nacional ha destacado como submarinista. En la actualidad es el ayudante del comandante de la institución, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón.

Fue Personaje de la Semana de Caracol Radio

En mayo de 2021, el capitán de navío Romero Balcucho fue invitado a una entrevista para el programa El Personaje de la Semana de Caracol Radio en Santander.

Relató que ingresó a la Armada apenas con 15 años de edad. Ha permanecido en la institución durante casi tres décadas. “Me perdí lo que hace un joven normal”, aseguraba, pero decía que no le importaba pues ha estado sirviendo a la Patria.

Contaba en ese momento que se sentía feliz cada vez que se reunía con su promoción de bachilleres del ITS para jugar fútbol.

En el Personaje de la Semana de Caracol Radio, el oficial recordó que decidió su futuro cuando una delegación de la Armada llegó a promocionar el curso en la Escuela Almirante Padilla. El único antecedente relacionado con la milicia, en la familia era el de su padre, un suboficial de la institución. “Miraba sus fotos cuando era niño, pero cuando llegó el final del bachillerato, tomé la decisión aunque mis papás intentaron convencerme de que no lo hiciera”.

Capitán de navío, Carlos Augusto Romero Balcucho

Colombia tiene una flotilla de 4 submarinos: se llaman Pijao, Tairona, Intrépido e Indomable. El capitán Romero explicó en el programa cómo es la vida a bordo de estas naves; cómo operan y de la importancia de mantener el control emocional, la tranquilidad y la disciplina cuando están en el fondo del mar.

Relató con orgullo cómo tuvo la feliz oportunidad de hacer una travesía por 15 países, durante 9 meses, en el buque escuela Gloria. Eran las palabras emocionadas de un militar de honor y mística que en unos meses será contralmirante de la Armada Nacional.