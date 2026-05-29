VIDEO | 6 personas heridas tras desplome de obra en construcción en Floridablanca, Santander

Una emergencia se registró en la tarde de este jueves 28 de mayo en el municipio de Floridablanca, Santander, luego del colapso de una estructura en construcción en el sector de El Bosque, frente a la Clínica Foscal. El hecho dejó seis personas lesionadas, quienes fueron trasladadas de inmediato al centro asistencial.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Clínica Foscal, hacia la 1:30 de la tarde ingresaron al servicio de urgencias seis pacientes, cinco hombres y una mujer, con edades entre los 24 y 61 años.

La institución médica informó que todos los afectados fueron valorados y reciben atención especializada. Cuatro de ellos no presentan lesiones de gravedad, mientras que los otros dos registran contusiones moderadas y permanecen bajo estricta observación médica debido a la complejidad de sus heridas.

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El desplome ocurrió mientras obreros realizaban labores de fundición en una placa de concreto de una edificación residencial en construcción. Organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, atendieron la emergencia y adelantaron labores de rescate entre los escombros.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas del colapso de la estructura en el proyecto residencial Bosque Central.

Video de la emergencia: