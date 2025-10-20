Poca participación en Santander durante las elecciones de Consejos de Juventudes. Foto: Registraduría.

Bucaramanga

Durante este domingo 19 de octubre se desarrollaron las elecciones para los Consejos Municipales de Juventudes y aunque en Santander estaban habilitados 519.285 jóvenes entre 14 y 28 años para participar en estos comicios, solo salieron a ejercer su derecho 56.250, ni el 11% de los votantes potenciales.

En el caso de Bucaramanga, en donde se elegían 17 consejeros, 9.317 jóvenes acudieron a las urnas para participar en estos comicios, el Centro Democrático y el Partido Liberal obtuvieron las mayores votaciones.

En Floridablanca el partido Conservador y el Centro Democrático obtuvieron las votaciones más altas, en Piedecuesta ganó el partido Liberal y le siguió el Centro Democrático.

De acuerdo al reporte de la Registraduría, tras ser informadas las 920 mesas instaladas en Santander hubo 54.783 votos válidos, 1.206 nulos y el reparto de votos en un 54.05% fue para los partidos políticos.