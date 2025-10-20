Poca participación en Santander durante las elecciones de Consejos de Juventudes
Solo votaron 56.250 personas de 519.285 habilitadas en Santander.
Bucaramanga
Durante este domingo 19 de octubre se desarrollaron las elecciones para los Consejos Municipales de Juventudes y aunque en Santander estaban habilitados 519.285 jóvenes entre 14 y 28 años para participar en estos comicios, solo salieron a ejercer su derecho 56.250, ni el 11% de los votantes potenciales.
En el caso de Bucaramanga, en donde se elegían 17 consejeros, 9.317 jóvenes acudieron a las urnas para participar en estos comicios, el Centro Democrático y el Partido Liberal obtuvieron las mayores votaciones.
En Floridablanca el partido Conservador y el Centro Democrático obtuvieron las votaciones más altas, en Piedecuesta ganó el partido Liberal y le siguió el Centro Democrático.
De acuerdo al reporte de la Registraduría, tras ser informadas las 920 mesas instaladas en Santander hubo 54.783 votos válidos, 1.206 nulos y el reparto de votos en un 54.05% fue para los partidos políticos.