¿Qué es y para qué sirve el Simulacro Bogotá del 22 de octubre? Lista de quiénes participan

El próximo 22 de octubre se adelantará el Simulacro Bogotá 2025. La capital se pondrá a prueba para fortalecer su capacidad de respuesta frente a diferentes emergencias.

¿Qué es el Simulacro Distrital?

El Simulacro Distrital de Preparación es un ejercicio que busca incrementar las capacidades de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas para probar las capacidades de respuesta, mejorarlas y sensibilizar a los habitantes de Bogotá.

Le puede interesar: Simulacro en Bogotá: ¿Cuándo y quiénes tienen que participar?

Este esfuerzo colectivo apunta a una ciudad más conocedora frente al riesgo de desastres, con capacidades de respuesta por parte de todos los actores para el manejo, antes, durante y después de una emergencia.

¿Para qué sirve el Simulacro Distrital?

Fortalecer las capacidades en preparación para la respuesta de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas que habitan en Bogotá.

Probar las capacidades de los habitantes de la ciudad para actuar antes, durante y después de una emergencia.

Lea también: Simulacro Nacional pondrá a prueba la capacidad de respuesta de Hidroituango ante emergencias

Realizar ejercicios de evacuación que afiancen los aprendizajes en autoprotección, salida segura, identificación del punto de encuentro y toma de decisiones en emergencias.

Incluir a todas las personas en los ejercicios para construir aprendizajes colectivos.

Lo que debe saber del Simulacro Bogotá 2025:

Fecha y hora: miércoles 22 de octubre de 2025 a las 10:30 a. m., en toda la ciudad al mismo tiempo.

¿Quiénes participan?

Toda la ciudadanía; familias, colegios, universidades, jardines, empresas privadas, entidades públicas, propiedad horizontal y comunidades.

¿Cómo participar?:

La inscripción se realiza por medio de la página web https://www.simulacro.idiger.gov.co/

Organice el ejercicio en su hogar, colegio, empresa o comunidad.

Al finalizar, reporte su participación para obtener la constancia.

Más información: Barranquilla se prepara para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias: ¿cómo inscribirse?

Escenario principal: sismo de gran magnitud (cada entidad o comunidad puede adaptarlo a sus propios riesgos).

Costo: Ninguno. La participación y la constancia son gratuitas.

Constancia: se descarga en PDF después de inscribirse, participar y reportar.

¿Qué capacitaciones hay?: IDIGER ofrece cursos gratuitos: Curso virtual “Primer Respondiente” y “Voluntarios por Bogotá”.

Este 2025, la meta es que más hogares, organizaciones y empresas se sumen y demuestren que la prevención es una responsabilidad compartida. Además, de medir la capacidad de reacción, el simulacro servirá para fortalecer la articulación entre entidades públicas, privadas y comunitarias, un ejercicio que en 2024 movilizó cerca de tres millones de personas y más de 22.000 organizaciones, siendo evidencia del compromiso creciente de la ciudad con la prevención.

Lea también: ¡Pilas! Transmilenio se une al simulacro distrital: tres estaciones cerrarán temporalmente

¿Por qué es importante participar?

Mejora la preparación individual y comunitaria: Participar en el simulacro ayuda a las personas y comunidades a familiarizarse con los protocolos y procedimientos de emergencia.

Fortalecimiento de la coordinación y comunicación: El ejercicio permite a las entidades sectoriales, públicas, privadas, organizaciones sociales, comunales y comunitarias, practicar y mejorar sus mecanismos de coordinación y comunicación, esenciales para una respuesta efectiva ante emergencias.