¿Qué es y para qué sirve el Simulacro Bogotá del 22 de octubre? Lista de quiénes participan
El 22 de octubre se realizará la jornada de Simulacro Bogotá 2025 que contará con entidades públicas y privadas
El próximo 22 de octubre se adelantará el Simulacro Bogotá 2025. La capital se pondrá a prueba para fortalecer su capacidad de respuesta frente a diferentes emergencias.
¿Qué es el Simulacro Distrital?
El Simulacro Distrital de Preparación es un ejercicio que busca incrementar las capacidades de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas para probar las capacidades de respuesta, mejorarlas y sensibilizar a los habitantes de Bogotá.
Este esfuerzo colectivo apunta a una ciudad más conocedora frente al riesgo de desastres, con capacidades de respuesta por parte de todos los actores para el manejo, antes, durante y después de una emergencia.
¿Para qué sirve el Simulacro Distrital?
Fortalecer las capacidades en preparación para la respuesta de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas que habitan en Bogotá.
Probar las capacidades de los habitantes de la ciudad para actuar antes, durante y después de una emergencia.
Realizar ejercicios de evacuación que afiancen los aprendizajes en autoprotección, salida segura, identificación del punto de encuentro y toma de decisiones en emergencias.
Incluir a todas las personas en los ejercicios para construir aprendizajes colectivos.
Lo que debe saber del Simulacro Bogotá 2025:
- Fecha y hora: miércoles 22 de octubre de 2025 a las 10:30 a. m., en toda la ciudad al mismo tiempo.
¿Quiénes participan?
Toda la ciudadanía; familias, colegios, universidades, jardines, empresas privadas, entidades públicas, propiedad horizontal y comunidades.
¿Cómo participar?:
- La inscripción se realiza por medio de la página web https://www.simulacro.idiger.gov.co/
- Organice el ejercicio en su hogar, colegio, empresa o comunidad.
- Al finalizar, reporte su participación para obtener la constancia.
Escenario principal: sismo de gran magnitud (cada entidad o comunidad puede adaptarlo a sus propios riesgos).
Costo: Ninguno. La participación y la constancia son gratuitas.
Constancia: se descarga en PDF después de inscribirse, participar y reportar.
¿Qué capacitaciones hay?: IDIGER ofrece cursos gratuitos: Curso virtual “Primer Respondiente” y “Voluntarios por Bogotá”.
Este 2025, la meta es que más hogares, organizaciones y empresas se sumen y demuestren que la prevención es una responsabilidad compartida. Además, de medir la capacidad de reacción, el simulacro servirá para fortalecer la articulación entre entidades públicas, privadas y comunitarias, un ejercicio que en 2024 movilizó cerca de tres millones de personas y más de 22.000 organizaciones, siendo evidencia del compromiso creciente de la ciudad con la prevención.
¿Por qué es importante participar?
Mejora la preparación individual y comunitaria: Participar en el simulacro ayuda a las personas y comunidades a familiarizarse con los protocolos y procedimientos de emergencia.
Fortalecimiento de la coordinación y comunicación: El ejercicio permite a las entidades sectoriales, públicas, privadas, organizaciones sociales, comunales y comunitarias, practicar y mejorar sus mecanismos de coordinación y comunicación, esenciales para una respuesta efectiva ante emergencias.