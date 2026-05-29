Se debatirá millonario empréstito en el Concejo de Bucaramanga: Alcaldía tiene las mayorías

Bucaramanga

Este viernes 29 de mayo en el Concejo de Bucaramanga se debatirá en plenaria el proyecto con el que la alcaldía busca tener facultades para solicitar un crédito por más de medio billón de pesos para obras de movilidad y la modernización de la red semafórica tras la respuesta de la Procuraduría a las recusaciones que habían obligado a suspender la discusión.

El presidente de la corporación, Robin Hernández, citó a esta discusión a las siete de la mañana y a pocos de días de la clausura de este periodo de sesiones extraordinarias tras la modificación que hizo la alcaldía al decreto por el cuál había citado inicialmente.

“Ya tenemos vía libre para entrar al debate”, dijo el alcalde Cristian Portilla quien según el concejal Camilo Machado, tendría las mayorías en la corporación para que se apruebe este proyecto.

Aunque en su momento, cuando el debate se suspendió algunos corporados solicitaron que la siguiente discusión se diera a puerta cerrada, la mesa directiva no habría admitido esa solicitud.