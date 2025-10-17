Todo listo para las elecciones de los Consejos de Juventudes en los 87 municipios de Santander

Bucaramanga

Este domingo 19 de octubre, los jóvenes santandereanos entre los 14 y 28 años están convocados a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Según confirmó Luis Felipe Cifuentes Charry, delegado de la Registraduría Nacional, todo está preparado para que la jornada democrática se desarrolle con normalidad en los 87 municipios del departamento.

“Hay un censo de 519.265 jóvenes aptos para votar y se han dispuesto 367 puestos de votación, de los cuales 17 están ubicados en zonas rurales, con un total de 920 mesas”, explicó Luis Felipe Cifuentes, de la Registraduría Nacional, cada mesa podrá recibir hasta 710 votantes y la jornada se cumplirá entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Cifuentes, destacó que esta cita electoral representa una oportunidad para que las nuevas generaciones participen activamente en los espacios de decisión pública. “La invitación es para que los jóvenes salgan y ejerzan su derecho al voto. Es un encuentro con la democracia de los más jóvenes”, subrayó.

Como antesala a la jornada, la Registraduría desarrolla la actividad denominada “UNA gigante”, en el marco de la campaña “Grandes por Elección”, con el propósito de motivar la reflexión sobre el papel de la juventud en la construcción del país.

En Bucaramanga, la “UNA gigante” fue instalada diagonal a las Unidades Tecnológicas de Santander, donde artistas locales intervienen en vivo la estructura con mensajes de esperanza. Además, se dispuso un punto informativo para orientar a los jóvenes sobre dónde y cómo votar.

Los asistentes también podrán dejar dentro de la estructura mensajes con sus sueños e ideas para un país mejor. “Cada uno de esos mensajes representa un voto simbólico por el futuro y una manifestación del poder de la juventud para construir cambios reales”, añadió Luis Cifuentes.

En Bucaramanga y Floridablanca se elegirán 17 curules para los Consejos de Juventud. Un total de 45.183 candidatos en Colombia aspiran a obtener una de las 11.012 curules a proveer en todo el territorio nacional.

¿Cómo puede conocer cuáles son los candidatos para estas elecciones?

Los mencionados candidatos conforman un total de 9.009 listas, distribuidas así: 4.331 por partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, 2.358 por listas de jóvenes independientes y 2.320 por procesos y prácticas organizativas formalmente constituidas, informó la Registraduría Nacional.

Usted puede consultar los candidatos inscritos por circunscripción (local o municipal), departamento, municipio, localidad, agrupación política o nombre del candidato en la app ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita, en Google Play y App Store, y también está disponible en versión web: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/

Sobre los jurados de votación

La organización electoral contará con 4.762 jurados, entre jóvenes y docentes. “Los jurados pueden ser jóvenes o adultos hasta los 60 años, muchos de ellos maestros de las instituciones educativas”, precisó el delegado.

Usted puede consultar si ha sido designado como jurado de votación. Para hacerlo, pueden seguir los siguientes pasos: