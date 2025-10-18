Tutela busca frenar posible irregularidad en el cronograma electoral de Bucaramanga

Bucaramanga

El exconcejal de Bucaramanga Carlos Barajas interpuso una acción de tutela contra la Registraduría Nacional y vinculó a la Gobernación de Santander, por lo que considera una vulneración al derecho fundamental a ser elegido y al orden jurídico en el proceso electoral de la capital santandereana.

En diálogo con este medio Barajas explicó que “no se trata de una demanda contra la Gobernación, sino de un medio de control constitucional para que se respete el derecho de los ciudadanos a participar en igualdad de condiciones”.

Según el exconcejal el registrador nacional incurrió en un error administrativo al fijar el inicio de las inscripciones para grupos significativos de ciudadanos el 14 de octubre, cuando el acto administrativo que convocaba elecciones solo fue publicado oficialmente el 15 de octubre.

“En derecho administrativo los actos solo tienen eficacia desde su publicación, no desde su expedición. No se puede perder un día de recolección de firmas por una publicación tardía”, afirmó Barajas, quien además aspira a recolectar apoyos para una eventual candidatura a la alcaldía de Bucaramanga.

La tutela, que ya fue admitida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bucaramanga, busca que el juez ordene retroceder el calendario electoral y convoque nuevamente las elecciones, garantizando los plazos legales para todos los aspirantes.

El exconcejal advirtió que existen otras dos tutelas similares presentadas por diferentes ciudadanos con el mismo propósito.

También cuestionó la terna presentada para el encargo de la alcaldía, al considerar que “está viciada” por no haber cumplido con los procedimientos internos del partido Colombia Justa Libres.

“No se convocó al Consejo Directivo ni se pidió concepto a la veeduría nacional, lo que contraviene los estatutos del partido”, sostuvo.

Finalmente el exconcejal subrayó que su objetivo no es frenar el proceso electoral, sino defender el Estado de Derecho.

“Solo pedimos que la juez falle en derecho. Si la Registraduría se equivocó debe corregir el calendario para garantizar la participación democrática”, concluyó Carlos Barajas.