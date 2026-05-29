Onda tropical mantiene en alerta a Santander durante las elecciones presidenciales

¿Lluvias en la región Caribe por el paso de la Onda Tropical 19? Esto dice el IDEAM/ Getty Images

Hay advertencias sobre la posibilidad de fuertes lluvias en varias zonas del departamento durante este fin de semana, debido al ingreso de una onda tropical por el Caribe.

La onda tropical suele traer más lluvias de lo normal y podría generar afectaciones en algunos municipios.

Por las lluvias previstas, la idea es que las condiciones climáticas no afecten el desplazamiento de los votantes ni el desarrollo de la jornada democrática. Especialmente de quienes deben desplazarse desde las zonas rurales hacia los centros poblados para participar en las elecciones.

“Es importante que se tengan activos todos los planes de contingencia y las estrategias de respuesta”, señaló Eduardo Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander.

Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades es la continuidad del servicio de energía en los municipios durante las elecciones. “Es muy importante garantizar el servicio de energía”, agregó Sánchez.

Por último, la Sala de Crisis departamental continúa trabajando con los municipios para atender cualquier emergencia que pueda presentarse por las lluvias.