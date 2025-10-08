JEP hará audiencia para verificar aportes a la verdad de 20 militares por asesinatos en Antioquia

Durante tres días, entre el 8 y el 10 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará en Medellín una audiencia de consolidación de aportes a la verdad y reconocimientos de responsabilidad de 20 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 4 ‘Coronel Jorge Enrique Sánchez Rodríguez’ (Bajes).

La diligencia, que tendrá lugar en el Museo Casa de la Memoria, busca evaluar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de estos comparecientes, vinculados a 12 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el Oriente antioqueño.

Ninguno de los citados fue seleccionado por la JEP como máximo responsable, pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a cargo del magistrado Carlos Alberto Suárez, verificará los aportes que han hecho a la verdad y las garantías de no repetición.

Más detalles

Recordemos que una de las unidades militares con mayor número de estos casos fue precisamente el Batallón de Infantería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (Bajes), jurisdicción de la Cuarta Brigada.

El general (r) Mario Montoya es acusado de más de un centenar de ‘falsos positivos’ y, por no aceptar su responsabilidad en estos crímenes, está ad portas de ir a juicio y enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.

La jornada de audiencias se desarrollará de manera pública, con el registro previsto desde las 8:30 a.m., y contará con la participación de víctimas, organizaciones de derechos humanos y observadores del proceso de justicia transicional.