Con fachada de productor musical, fue capturado en Medellín un traficante de armas norteamericano

Medellín, Antioquia

Las autoridades de Medellín lograron la captura de Jesús Cristóbal Moreno, de 39 años, conocido con el alias de ‘Capo’, un ciudadano norteamericano solicitado en extradición por Estados Unidos por el delito de tráfico de armas.

Según se estableció, este hombre, quien en la capital de Antioquia se hacía pasar por comerciante y productor musical, utilizaba esa fachada para traficar armas de fuego a través de encomiendas. Entre las armas que enviaba se encuentran pistolas tipo Glock y subametralladoras, entre otras.

Su modus operandi consistía en identificar, dentro de las estructuras ilegales que operan en el Parque Lleras, a actores interesados en comercializar con él este tipo de armas.

La captura de Jesús Cristóbal Moreno, alias ‘Capo’, fue posible gracias a labores de inteligencia de la Policía Metropolitana, en articulación con la Dirección de Antinarcóticos y, especialmente, con la agencia Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, con la que las autoridades de Medellín vienen trabajando de forma coordinada a través de la Embajada.

“De acuerdo con lo que hemos podido investigar, este delincuente ya había sido capturado anteriormente por la Policía colombiana en el sector de la comuna 11. Se escondía en Medellín y se hacía pasar por productor musical para comercializar y distribuir armas de fuego. Este es un resultado importante que, mediante intervenciones focalizadas, nos permite evitar que se sigan cometiendo delitos como el porte, tráfico y fabricación de armas de fuego”, afirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Cabe anotar que, el capturado contaba con antecedentes por tráfico de armas en Florida, Estados Unidos, y también registraba anotaciones judiciales en Colombia, según información de la Secretaría de Seguridad de Medellín.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los trámites de extradición para su posterior comparecencia ante las autoridades judiciales de Estados Unidos.