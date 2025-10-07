Medellín

En El Bagre, una mujer apuñaló a su pareja sentimental durante una discusión

La mujer fue capturada luego del ataque que le costó la vida al hombre y se encuentra en proceso de judicialización.

El Bagre- Antioquia

En el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, se reportó una pelea doméstica que terminó con la muerte de un hombre y la captura de una mujer señalada de presuntamente ser la responsable de este crimen.

El hecho violento reportado por las autoridades se registró en la vereda La Pizarrita, donde una mujer atacó con un cuchillo a su pareja sentimental, identificado como Jesús María Castrillón, quien murió producto de las heridas. Al parecer, la mujer y el hombre sostuvieron una discusión que terminó en el hecho luctuoso.

“A esa mujer, la misma comunidad la llevó a la población hasta la estación de Policía. Allá se dejó en un hotel, haciéndole el tema de legalización de captura y que ya con la declaración de las personas, la declaración de esa misma persona, se espera que se emita la respectiva orden de captura para la privación de la libertad”, reportó el coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia.

Al parecer, la víctima ya había sido agredida también con arma cortopunzante hacía varios días por la misma mujer.

