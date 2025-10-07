Intento de hurto deja dos personas heridas y un delincuente capturado en El Peñol

El Peñol- Antioquia

En las últimas horas se reportó un intento de robo en el municipio turístico de El Peñol, en el Oriente del departamento, que dejó un turista de nacionaldiad estadounidense y una mujer heridos y un delincuente capturado en la reacción de la policía.

Según el coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia, dos hombres en moto intimidaron con arma de fuego a un hombre para hurtarle objetos de valor, entre ellos algunas joyas, pero este se opuso y en el forcejeo la víctima recibió varios disparos; una bala impactó a una mujer en el brazo, ya que ella estaba cerca de la escena del delito y acompañaba a la víctima.

“Fue a robar a un turista, pero la persona forcejea, no permite el hurto, este delincuente le propina varios disparos, lo remitieron al hospital de Rionegro; hay otra segunda persona que durante el forcejeo el arma se acciona y también le impacta el brazo y no reviste gravedad. Se hizo el plan candado y se incautó la motocicleta y el conductor; estamos en la búsqueda del responsable de las lesiones con arma de juego”.

El hecho ocurrió en la parte externa de un restaurante ubicado en el sector conocido como la república en la vía Peñol Guatapé. Las autoridades le solicitaron a la comunidad colaboración con información que permita la ubicación y captura del delincuente que logró huir con el arma de fuego.