Fue capturado el presunto responsable de robo avaluado en $160 millones a extranjero en El Poblado

Medellín, Antioquia

Las autoridades capturaron en vía pública del barrio Campo Valdés, nororiente de Medellín, a un hombre de 22 años señalado de ser el presunto responsable de un hurto a mano armada cometido contra un ciudadano extranjero el pasado 26 de abril en El Poblado.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría intimidado con un arma de fuego a un ciudadano estadounidense para despojarlo de dos relojes —entre ellos un Rolex— y una cadena de oro, artículos avaluados en cerca de $160 millones.

La captura incluyó el análisis de placas de vehículos involucrados, la revisión de más de 12 cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y reconocimientos fotográficos.

Durante el proceso de investigación, las autoridades también lograron vincular al capturado con otro caso de hurto ocurrido en el municipio de Bello, en el que un trabajador de un taller de motocicletas resultó herido.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.