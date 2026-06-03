Medellín vivirá la Semana del Centro con una variada agenda cultural y comercial

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La Administración Distrital de Medellín, a través de la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, anunció el inicio de la Semana del Centro, una iniciativa institucional que se desarrollará entre el 9 y el 13 de junio. La estrategia tiene como propósito central fomentar la apropiación ciudadana, dinamizar la economía local y transformar la percepción del espacio público en la comuna 10 (La Candelaria) de la ciudad, consolidando este sector como un eje cultural, turístico y de encuentro para residentes y visitantes.

El cronograma de actividades comenzará el martes 9 de junio con la recuperación artística del mural de la Institución Educativa CEFA, una intervención conjunta entre la comunidad estudiantil y la Universidad Cooperativa de Colombia orientada a la renovación estética del entorno. De manera simultánea, el Pasaje La Bastilla será el escenario de un trueque literario y diversas muestras culturales, mientras que el tradicional Pasaje Junín albergará ferias de emprendimiento y mercadillos durante las jornadas programadas.

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La agenda contempla además circuitos de reconocimiento patrimonial guiados por expertos urbanos. El miércoles 10 de junio, a partir de las 2:00 p. m., se llevará a cabo un recorrido por el sector del Perpetuo Socorro, enfocado en visibilizar sus procesos de transformación social y económica. Posteriormente, el viernes 11 de junio, a las 5:00 p. m., la actividad se trasladará a la avenida La Playa con un trayecto diseñado para destacar el valor histórico y arquitectónico de este emblemático corredor de la ciudad.

Esta intervención integral se enmarca en la campaña institucional “El Centro se mira con amor”, cuya cobertura geográfica se extenderá a barrios tradicionales como Prado, Boston, Villanueva, San Antonio y los corredores peatonales del núcleo urbano. Los esfuerzos están orientados a promover la convivencia ciudadana y el disfrute seguro del espacio público mediante la articulación de sectores comerciales y colectivos artísticos de la zona.

La programación oficial concluirá el sábado 13 de junio en el Parque San Antonio. La jornada de cierre iniciará a las 8:00 a. m. con una brigada comunitaria de aseo y ornato en la cancha del sector, seguida por un torneo de fútbol de integración inspirado en la temática del Mundial de Fútbol. Los ciudadanos interesados en conocer los horarios detallados y los puntos de encuentro de cada actividad pueden acceder al cronograma completo a través de las plataformas digitales y los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín.