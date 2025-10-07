MinTIC responde a Teleantioquia y asegura que el 80 % de los recursos ya fueron girados. Foto: Cortesía.

Tras la alerta emitida por Teleantioquia sobre el retraso en el giro de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), el Ministerio TIC respondió señalando que ya ha entregado el 80,6 % de los dineros correspondientes a la vigencia 2025 y que el saldo restante se encuentra pendiente por disponibilidad presupuestal.

El canal regional había manifestado su preocupación al ser el único medio público del país que aún no recibe la totalidad de los recursos del FUTIC, situación que, según la entidad, afecta la sostenibilidad de sus operaciones en el último trimestre del año.

Ante esto, el MinTIC explicó mediante un comunicado que ya se han girado $13.011 millones de pesos a Teleantioquia, del total asignado que son $16.154 millones. El dinero faltante, equivalente a $3.142 millones , proviene del Presupuesto General de la Nación y su desembolso está sujeto al Plan Anual de Caja (PAC), un mecanismo que regula la ejecución de los recursos públicos según la disponibilidad financiera del Gobierno.

“La situación presentada no es exclusiva de Teleantioquia ni obedece a decisiones políticas o administrativas del Ministerio TIC, sino a una restricción temporal de caja que ha afectado la ejecución de varios proyectos y operadores públicos del sector”, indicó la cartera.

MinTIC también aseguró que ya se realizaron las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para autorizar nuevos recursos del PAC, con el fin de garantizar la continuidad de los compromisos adquiridos. Según la entidad, el giro del monto restante está proyectado para efectuarse durante el mes de octubre.

Sin embargo, Teleantioquia en su primer comunicado insistió en que la falta de estos recursos —que por ley deben girarse en una sola anualidad según la Ley 1978 de 2019— genera un impacto significativo en la industria audiovisual regional y en la creación de contenidos culturales y sociales, pilares fundamentales de la televisión pública.