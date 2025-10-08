Cayó en Rionegro el principal sicario del Clan del Golfo y se esclarecerán cuatro homicidios

Rionegro- Antioquia

Las autoridades ubicaron y capturaron en pleno centro del municipio de Rionegro a una persona señalada de cometer varios homicidios en esa población del Oriente de Antioquia. Al parecer, sería un sicario del grupo ilegal Clan del Golfo identificado como Sebastián Giraldo Sepúlveda.

Según el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, esta persona está señalada de cometer varios homicidios en la población y en el resto de la subregión del Oriente.

“Capturamos a alias Tremen, el principal sicario del Clan del Golfo. Con esta captura, esclarecemos alrededor de cuatro homicidios de días anteriores. Bajo la estrategia noventa días actuando por Antioquia de nuestra Policía Nacional, hemos capturado, desde el viernes pasado hasta la fecha, 32 personas más vinculadas a actos delincuenciales en nuestro municipio”.

Esta persona tiene un amplio prontuario criminal con antecedentes por homicidio (2024 y 2025), porte ilegal de armas, lesiones personales, extorsión, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.