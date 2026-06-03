Conciliación entre Isabel Zuleta y Claudia Carrasquilla terminó sin acuerdo

Bogotá, Colombia

La audiencia de conciliación entre la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, terminó sin acuerdo entre las partes y abrió un nuevo capítulo en la confrontación política que ambas sostienen desde hace varios meses.

Al concluir la diligencia, Zuleta afirmó sentirse intimidada por expresiones que, según ella, fueron pronunciadas por la cabildante durante el encuentro.

“Me siento amenazada con esas afirmaciones porque dijo que le gustaba disparar. En el país que tenemos, con la situación que tenemos, realmente me angustia, me preocupa, me siento perseguida, hostigada, acorralada”, manifestó la congresista.

La denuncia de la senadora

La senadora aseguró que acudió a la audiencia con disposición de alcanzar un acuerdo, aunque sostuvo que desde el inicio la concejal dejó claro que no tenía intención de conciliar.

“Yo, por el contrario, siempre he tenido ánimo conciliatorio. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la paz implica la apertura al diálogo y a la conciliación”, señaló.

La congresista también cuestionó a Carrasquilla por considerar injuriosas algunas afirmaciones relacionadas con procesos judiciales que han sido de conocimiento público.

La respuesta de Claudia Carrasquilla

La concejal, en dialogo con Caracol Radio, rechazó la interpretación hecha por la senadora y sostuvo que nunca emitió amenazas durante la audiencia.

Según explicó, lo que mencionó fue que en su tiempo libre practica actividades relacionadas con el tiro deportivo en polígono, una referencia que, a su juicio, fue sacada de contexto para construir una acusación de amenaza.

Carrasquilla también recordó que la audiencia se originó por una denuncia que ella interpuso contra Zuleta ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas conductas relacionadas con injuria, calumnia y hostigamiento.

La cabildante sostiene que la congresista ha difundido afirmaciones que la vinculan con estructuras criminales y otras conductas ilegales sin contar con pruebas que respalden esas acusaciones.

El proceso seguirá en la justicia

La fallida conciliación implica que el caso continuará su trámite judicial.

Durante la diligencia, ambas dirigentes mantuvieron posiciones opuestas sobre el origen de la controversia y sobre los señalamientos que han intercambiado públicamente en los últimos meses.

El enfrentamiento entre Zuleta y Carrasquilla se ha convertido en uno de los más visibles entre sectores afines al Gobierno Nacional y la oposición en Antioquia, especialmente por las diferencias alrededor de la política de paz urbana, la seguridad en Medellín y diversos debates de carácter local y nacional.