Feid abrió la Semana Estudiantil en la Universidad de Antioquia

Medellín

La Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria, de la Universidad de Antioquia, fue el escenario en el que se dio apertura a la Semana Estudiantil, con el concierto de Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o el Ferxxo, productor, cantante y compositor del género urbano.

Feid y la UdeA

Hay dos elementos que unen a este artista del género urbano con la Universidad de Antioquia: por un lado, Jorge Mario Villada, su padre, es profesor de arte del Alma Máter y, por otro, también hay una cercanía con la música del artista paisa que estudió allí.

Esta relación paterna con la Universidad ha permitido una cercanía de vida del artista con la Universidad de Antioquia y esto fue clave para que el reconocido reguetonero le regalara su música a la comunidad estudiantil.

Además, el Ferxxo también estudió en la UdeA, para luego especializarse en producción musical, que le ha dado un gran reconocimiento en el mundo del género urbano.

La sorpresa

El concierto que fue sorpresa para muchos de los estudiantes ocurrió en la apertura de la Semana Estudiantil que se desarrolló en la Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria, en el Campus Medellín, donde además hubo la presentación de diferentes artistas al lado de Feid.

Allí participaron la Banda Sinfónica de la UdeA, los miembros de la Murga del Indigente y la Banda de Los del Sur, demostrando por un lado el orgullo de ser estudiante de esta Universidad y ser barrista al mismo tiempo.

Esa visión demuestra que esa pasión nace desde las conexiones con otros, se vive y se disfruta desde la paz, la convivencia y la corresponsabilidad.

El montaje

Explicaron desde la Universidad de Antioquia que “la presentación y el montaje logístico fueron respaldados por Good Kidz, la fundación de la familia y el artista, con la cual impulsan el desarrollo humano a través de proyectos formativos de carácter artístico, recreativo y lúdico”.

La Semana Estudiantil

Las diferentes actividades de estas fiestas estudiantiles son lideradas por los representantes ante el Consejo Superior Universitario y se extenderán hasta el próximo 11 de junio.

El objetivo de las diversas actividades es el fortalecimiento de los vínculos estudiantiles, “impulsar la reflexión sobre el cuidado y los modos de habitar los espacios de la Alma Máter, y reconocer las formas de apropiación cultural y de participación que permiten, también, la interacción y el encuentro en torno a la Universidad”, indicaron desde esta institución de educación superior.

Insistieron desde la dirección de la Universidad en que se han articulado los esfuerzos para el desarrollo de esta actividad estudiantil, disponiendo los espacios y acompañamiento para que sea una semana de encuentro y conexión de los estudiantes con la institución.

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